Son Dakika Haberleri: 10 Metrelik Kuyudan Buzağı Kurtarma Operasyonu

10 Metrelik Kuyudan Buzağı Kurtarma Operasyonu

8 dakika önce

10 metrelik kuyudan buzağı kurtarma operasyonu Muğla'nın Yatağan ilçesinde 10 metrelik kör kuyuya düşen buzağı Büyükşehir İtfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonrası kurtarıldı.

10 metrelik kuyudan buzağı kurtarma operasyonu
Muğla'nın Yatağan ilçesinde 10 metrelik kör kuyuya düşen buzağı Büyükşehir İtfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonrası kurtarıldı.

MUĞLA - Yatağan Köklük Mahallesi yaklaşık olarak 10 metrelik boş kuyuya düşen buzağı Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı.
Köklük mahallesinde 10 metrelik içinde su bulunmayan kuyuya düşen buzağının kurtarılması için Yatağan İtfaiye Grup Amirliği'ni arayan hayvan sahibi Arif Ali Yörük Yatağan Belediyesi'ne ait kepçe yardımı ile 10 metrelik kuyuya indi. Buzağıyı iplerle kepçeye bağlayan ekipler, uzun bir uğraşından ardından buzağı kurtarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:10 Kaynak: İHA

Yerel
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