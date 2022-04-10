Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:30 Son Yaz
03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
05:00 Şevkat Yerimdar
06:00 Zümrüdüanka
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kadının Eseri
12:30 Aşk Mantık İntikam
14:00 Benden Söylemesi
15:30 Mahkum
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:30 Yasak Elma
22:45 Organik Aşk
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 10 Nisan 2022 Fox Yayın Akışı - Son Dakika