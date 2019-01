10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, gazetecilerin hak ettikleri güvencelere kavuşturulması, hak ve hukuklarının tekrar elde edilmesi, mesleğin itibarının yeniden sağlanmasını dilediklerini bildirdi.

Karaca, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, basın mensuplarının kamuoyunun bilgilendirilmesindeki en önemli unsurlardan olduğunu belirtti.



Gazetecilere önemli kazanımlar sağlayan 212 sayılı yasanın 10 Ocak 1961'de çıkarılmasından bu yana her yıl 10 Ocak'ın Çalışan Gazeteciler Günü olarak tanımlandığını ifade eden Karaca, şunları kaydetti:



"Gazetecilik, büyük bir özveri gerektiren, her koşulda, günün her saatinde, 'savaş' ya da 'barış' demeden, haftanın her günü, üstelik tatil veya bayram yapmadan yerine getirilmesi gereken gerçekten zor bir meslektir. Günümüzde yaşanan ekonomik sorunlar ve medyanın bu anlamda güç kaybetmesi, birçok gazetenin kapanmasına sebep olduğu için birçok fikir işçisi işsiz kaldı. Bu dönemde mesleğimizdeki sıkıntıların da gün yüzüne artarak çıkması bizleri zor durumda bırakmıştır. Dileğimiz, gazetecilerin hak ettikleri güvencelere kavuşturulması, haklarının ve hukuklarının yeniden elde edilmesi ve mesleğin itibarının yeniden sağlanmasıdır."



Karaca, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün mesleki mücadele gücünü ve azmini artıran anlamlı bir gün olmasını temenni etti.

