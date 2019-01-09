Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul
Çalışkan, MHP
Belediye başkan Adayı Savaş Kalaycı
, İl Genel Meclisi Başkanı Adem Kapar, KMÜ Rektörü Mehmet Akgül
ve bazı STK
temsilcileri mesaj yayımlayarak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladılar.
Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan
, mesajında basın mensuplarının, ilkeli ve sorumlu yayıncılık anlayışıyla kamuoyunu doğru ve tarafsız bilgilendirme gibi önemli bir görev ifa ettiğini belirtti.
Gazeteciliğin, fedakarlık ve sorumluluk isteyen zor şartlarda yapılan önemli bir meslek olduğunu ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:
" Kamu yararına hizmet yapmakta olan gazeteci arkadaşlarımız; şehrimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Karaman Belediyesi
olarak her zaman olduğu gibi doğru, ilkeli ve tarafsız habercilik yapan basın yayın kuruluşlarımıza ve çalışanlarına her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bizlerle sürekli beraber olan, her şartta mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yerine getirerek halkımızın haber alma hakkını sağlayan ve aynı zamanda Karamanımızın tanıtımına katkı sağlayan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
'nü kutlar, tüm sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler dilerim."
MHP Belediye Başkan Adayı Kalaycı
Kalaycı mesajında halkın haber alma özgürlüğünün sağlanmasında, bilgiye ulaşılabilmesinde ve şehrin sorunlarının dile getirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen ve bu büyük sorumluluğu yerine getirebilmek için büyük bir özveriyle çalışan gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.
Kalaycı yerel yönetim olarak basın çalışanlarının çalışma şartlarının daha da iyileştirilebilmesi için de gerekli tüm çalışmaları yine birlik beraberlik içerisinde yapacaklarını belirtti.
İl Genel Meclisi Başkanı Adem Kapar, KMÜ Rektörü Mehmet Akgül, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gökhan Alkan
, Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, Karaman Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanı Yücel Yaman, Karaman Ticaret Borsası Başkanı Ekrem Çavaş yayınladıkları mesajlarla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladılar.