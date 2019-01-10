Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

1 saat önce

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Gürkan, kentteki bir restoranda düzenlenen buluşmada yaptığı konuşmada, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladı.

Edirne'nin burada yaşayan herkesin kenti olduğunu belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Hepimiz bu şehirde yaşıyoruz, nefes alıyoruz, karnımızı doyuruyoruz. Sevdiklerimiz bu şehirde, hayallerimiz, ümitlerimiz bu şehirde. Üzüntülerimiz, pişmanlıklarımız bu şehirde ama hepsinden önemlisi bu şehirde hepimizin ortak hayalleri, düşleri ve beklentileri var. Bizi bir araya getiren en büyük ortak payda da budur.

Dolayısıyla bu şehirde yaşayan tüm vatandaşlarımızın, hangi meslekten olursa olsun, hangi gelir grubundan olursa olsun, hangi statüde, hangi pozisyonda olursa olsun bu şehir için söyleyecek bir sözü var. Kimisi bunu hepimizin bulunduğu ortamlarda söyleme şansına sahip. Kimisi bu şansa sahip olmasına rağmen söyleyeceklerini sadece kendi arkadaş çevrelerinde dile getiriyor. Kimisi hiç kimse ile paylaşmayız sadece kendi yüreğinde taşıyor bunları. Ama inanıyorum ki bu şehirde yaşayan yaklaşık 200 bin insanın bu şehirle ilgili hayalleri, beklentileri ve düşleri var."

Basının gücünün ve anlamlı tarafının bu noktada başladığını dile getiren Gürkan, basının bu hayallerin, bu düşleri, bu beklentileri bu özlemleri topluma ulaştırdığını kaydetti.

Gürkan, sağlık sorunları nedeniyle mesleğine ara veren spor muhabiri Doğan Yörükler'e Edirnespor forması hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:40 Kaynak: AA

Edirne, Gazeteciler Günü, Güncel
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