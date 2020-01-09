10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Emür, burada yaptığı açıklamada, basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Giresun basınının Keşap Belediyesine önemli katkılar sunduğunu dile getiren Emür, şöyle konuştu:

"Tüm basın çalışanlarımıza özverili katkılarından dolayı içtenlikle teşekkür ediyorum. Şehrimize, ülkemize ve milletimize katkılarının aynı duyarlılıkla devam etmesini en kalbi duygularımla temenni ediyorum."