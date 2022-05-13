"10. Türkiye Yayıncılık Kurultayı" 15-16 Haziran'da yapılacak - Son Dakika

Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından 2004'ten itibaren iki yılda bir düzenlenen "Türkiye Yayıncılık Kurultayı", 15- 16 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Yayıncılar Birliğinden yapılan açıklamaya göre, çevrim içi olarak düzenlenecek kurultay bu yıl, yayıncı Mehmet Ali Yalçın anısına yapılacak.

Kurultayda, yayıncılık alanındaki gelişmeleri yakından takip etmek, sektörün sorunlarını ulusal ve uluslararası paydaşlarıyla tartışarak çözüm önerilerini bulabilmek adına farklı başlıklarda pek çok konu, uzmanları tarafından ele alınacak.

Yayıncılıkta tarihi kriz koşulları, yayınlama özgürlüğü, kültürel çeşitliliğin korunması dijital dönüşüm, yeni iş modelleri ve yayıncılıkta güncel yasal düzenlemeler gibi konular da etkinlik kapsamında masaya yatırılacak.