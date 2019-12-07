Son Dakika Haberleri: "10. Uluslararası Alanya Noel Pazarı" başladı
Son Dakika Güncel '10. Uluslararası Alanya Noel Pazarı' başladı - Son Dakika

"10. Uluslararası Alanya Noel Pazarı" başladı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik yabancılar, "10. Uluslararası Alanya Noel Pazarı"nı kurdu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik yabancılar, "10. Uluslararası Alanya Noel Pazarı"nı kurdu.

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi tarafından belediye binasının arkasında gerçekleştirilen etkinlikte, ilçede faaliyet gösteren farklı ülkelerden dernekler, kültürlerine özgü kıyafet, içecek, yiyecek, el işi ürünler ve hediyelik eşyaları sergileyip satışa sundu.

Pazarda müzik dinletisi ve "Christmas" müziği eşliğinde gösteriler yapıldı, ışıklandırılan 14 metrelik Noel ağacının önünde fotoğraf çektirildi.

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir havada 122 farklı ülke temsilcileriyle bir araya geldiklerini dile getirdi.

Karaoğlu, Yabancılar Meclisi bünyesinde gerçekleştirilen etkinlikle farklı kültür, medeniyet ve dinlerin bir arada barış ve huzur içerisinde kutlama yaptıklarını aktardı.

Aynı zamanda engellilere destek

İki gün sürecek Noel Pazarı'nın amacına da değinen Karaoğlu, Alanya'daki yerleşik yabancıların Noel'ini kutlarken aynı zamanda ilçede yaşayan engelli vatandaşlara da destek olmak istediklerini söyledi.

Engelli bireylerin engelsiz şekilde hayat sürmelerine vesile olmak istediklerine işaret eden Karaoğlu, "Burada satılan ürünlerin tüm geliri Alanya'daki engelliler derneğine bağışlanıyor. Her türlü katkımız, bu engelli vatandaşlarımızı biraz olsun mutlu ediyorsa bizi de mutlu ediyor." dedi.

Pazarda stant açan Alanya Polonyalılar Derneği'nin Başkanı Anna Maria Bielecka da etkinliğe büyük katılımın olduğunu söyledi.

10. Uluslararası Alanya Noel Pazarı başladı

Alanya Belediyesi, Antalya, Alanya, Noel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:01 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mersin'e sokulmak istenilen bir kamyon köpek, geri gönderildi
Döndü ninenin gelinlik hayali 85 yaşında gerçeğe dönüştü Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Şehir Üniversitesi yanıtı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 23:31:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "10. Uluslararası Alanya Noel Pazarı" başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]