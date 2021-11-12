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10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum - Son Dakika

10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum

12.11.2021 16:56

Elazığ'da bir iş merkezinin meydana gelen olayda, 10'uncu katındaki kafeden atlayıp yaşamını yitiren Suriye uyruklu Rahaf Muhammed'in üzerine düştüğü Vedat Güven'in hastanedeki tedavisi sürüyor. Olay anını hatırlamadığını ifade eden Güven "Sosyal medyadan izledim, kadının biri üzerime düşmüş" sözlerine yer verdi.

İki gün önce Gazi Caddesi'nde meydana gelen olayda; bir iş merkezinin 10'uncu katındaki kafenin terasında oturan 19 yaşındaki Suriye uyruklu Rahaf Muhammed adlı genç kız, bir süre telefonla konuştuktan sonra kendini boşluğa bıraktı.

TALİHSİZ ADAM AĞIR YARALANDI, AMELİYATA ALINDI

Muhammed, bu sırada caddede yürüyen Vedat Güven'in üzerine düştü. Ağır yaralanan Muhammed ile Güven, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybeden Muhammed, ailesine teslim edildikten sonra asri mezarlıkta defnedildi. Güven ise ameliyata alındı.

"OLAY YERİNDE BANA KALP MASAJI YAPMIŞLAR"

Hayati tehlike geçtikten sonra DHA'ya konuşan Güven, "İzzetpaşa Camii'ne kadar yürüdüğümü hatırlıyorum. Sonrası aklıma gelmiyor. Gözümü açtığımda ambulanstaydım, sonra da buradaydım. Daha sonra sosyal medyadan izledim. Kadının biri üzerime düşmüş. Olay yerinde bir kişi, bana yardım etmiş. Bugün sabah bana mesaj yazdı. 'Dilin boğazına kaçmış. Önce dilini çıkardım sonra kalp masajı yaptık. Sonra hayata döndün' dedi. Nasıl olup bittiğini bilmiyorum. Bir şey hatırlamıyorum. Kadın ölmüş. Allah rahmet eylesin" dedi.

10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü talihsiz adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum

"SIRTIMA 8 TANE PLATİN TAKMIŞLAR"

Ameliyat olduğunu belirten Güven, şöyle konuştu:

"Sırt kemiğimde ve sol omzumda kırık var. Dün ameliyat oldum, bandaj bağladılar. 'Eğer kırık düzelmezse bir daha ameliyata alacağız' dediler. Şu anda kolumu hissetmiyorum. Kolumu zor kaldırıyorum. Doktorun bana söylediğine göre, sırtıma 8 tane platin takmışlar. Sol kolum da sakat kalabilirmiş, bir hafta sonra belli olacak. 'Bundan sonra inşaatlarda, ağır işlerde çalışamazsın, 5 kilodan fazla kaldıramazsın' dediler. Sonuçta bir kaza oldu. Allah, kimsenin başına vermesin. Sadece yetkililerden iş istiyorum. Çalışabileceğim bir iş olsa bana yeterli. Başka bir isteğim yok. Allah, herkesten razı olsun" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum
10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum
10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum
10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum
10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum
10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum

Suriye, Mevla, Kalp, Gazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: 10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum - Son Dakika
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