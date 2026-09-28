10 Yaşındaki Muhammed Ali Kılıç Hırvatistan'da Dünya Üçüncüsü Oldu - Son Dakika
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10 Yaşındaki Muhammed Ali Kılıç Hırvatistan'da Dünya Üçüncüsü Oldu

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Zagreb'de 24-26 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen 32. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Hafızlık Yarışması'nda, Hafız Dr. Selman Okumuş'un öğrencisi 10 yaşındaki Muhammed Ali Kılıç dünya üçüncülüğü ödülünü kazandı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 24-26 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenen 32. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Hafızlık Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden 10 yaşındaki Muhammed Ali Kılıç, dünya üçüncüsü oldu.

EĞİTİMİNE 5 YAŞINDA BAŞLADI

Henüz 10 yaşında olan ve okul hayatını sürdürürken hafızlık eğitimine de devam eden Muhammed Ali Kılıç, uluslararası arenada önemli bir derece elde etti. Kur'an-ı Kerim eğitimine 5 yaşında Hafız Dr. Selman Okumuş ile başlayan Kılıç'ın, küçük yaşlardan itibaren yürüttüğü düzenli çalışma süreci Zagreb'de başarıyla sonuçlandı. Yarışma öncesindeki hazırlık sürecinde de çalışmalarını Okumuş ile devam ettiren genç hafız, sergilediği performansla jürinin takdirini topladı.

DÜNYA BİRİNCİLERİ YETİŞTİREN EĞİTMEN

Kur'an-ı Kerim yarışmalarında uzun yıllara dayanan tecrübesi bulunan Hafız Dr. Selman Okumuş, öğrencisi Muhammed Ali Kılıç'ın hazırlık sürecine bizzat eşlik etti. Okumuş'un, daha önce Hafız Alpcan Çelik ve Hafız Ahmet Sarıkaya gibi dünya birincilerinin yetişmesine de katkı sağladığı biliniyor. Öte yandan, Zagreb'de düzenlenen uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmasının açış okumasını da Hafız Dr. Selman Okumuş gerçekleştirdi.

BEŞ ÜLKEDEN JÜRİ ÜYELERİ GÖREV ALDI

Farklı ülkelerden hafızların katılım sağladığı organizasyonun jüri heyetinde Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Bosna-Hersek, Hırvatistan ve Katar'dan temsilciler görev aldı. Yarışmada başarılı bir performans sergileyerek dünya üçüncülüğüne hak kazanan Muhammed Ali Kılıç, düzenlenen törende ödülünü jüri üyelerinin elinden aldı. 5 yaşında başlayan Kur'an eğitiminden uluslararası bir yarışmaya uzanan bu süreç, Kılıç'ın elde ettiği dereceyle taçlanmış oldu.

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