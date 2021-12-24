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10 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİYİ DARBEDEN ÖĞRETMEN OKUL YÖNETİMİ İLE ARAMI BOZDU - Son Dakika

10 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİYİ DARBEDEN ÖĞRETMEN OKUL YÖNETİMİ İLE ARAMI BOZDU

24.12.2021 13:12

AKSARAY'da, öğrencisi T.K.'nin (10) boğazını sıkıp, darbeden ve hakkında 1,5 yıla kadar hapis cezası istenen matematik öğretmeni Ali Rıza Y.'nin (40) ifadesi ortaya çıktı.

AKSARAY'da, öğrencisi T.K.'nin (10) boğazını sıkıp, darbeden ve hakkında 1,5 yıla kadar hapis cezası istenen matematik öğretmeni Ali Rıza Y.'nin (40) ifadesi ortaya çıktı. Ali Rıza Y.'nin, iddianamede yer alan ifadesinde, T.K. hakkımda sınıfta sigara içtiğim ve öğrencilere küfrettiğim yönünde söylentiler çıkardı. Bu nedenle okul yönetimi ile aram bozuldu dediği öğrenildi.

Olay, 14 Aralık'ta, Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana geldi. Matematik öğretmeni Ali Rıza Y., bir öğrencisinin 'Hocam, T.K. sizin hakkınızda küfretti' demesi ile sınıftaki T.K.'yi koridora çıkardı. Neden küfrettiğini T.K.'ye soran Ali Rıza Y., öğrencisini defalarca tokatlayıp, boğazını sıktı. Gürültüleri duyup, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K.'yi meslektaşının elinden aldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, T.K. de yaşadıklarını babası Duran K.'ye anlattı. Oğlunu hastaneye götüren baba, 10 günlük rapor alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İL MİLLİ EĞİTİM GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI

Gözaltına alınan Ali Rıza Y., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma açıp görevinden uzaklaştırdı. Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede ise Ali Rıza Y. hakkında 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan üst sınırdan ceza verilmesi talep edildi.

9 KEZ TOKAT ATMIŞ

1,5 yıla kadar hapis cezası istenen Ali Rıza Y.'nin, öğrenciye 9 kez tokat attığı, iddianamede belirtildi. Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Ali Rıza Y.'nin ifadesi de yer aldı. T.K.'nin kendisine 'deli' dediğini ve küfrettiğini ileri süren Ali Rıza Y., Derse başlamadan önce bir öğrenci yanıma gelip, T.K.'nin Gülcan hocaya 'Ali Rıza hoca deli' dediğini söyledi. T.K. 1 hafta önce de benim hakkımda sınıfta sigara içtiğim ve öğrencilere küfrettiğim yönünde söylentiler çıkardı. Bu nedenle okul yönetimi ile aram bozuldu. Olay günü T.K.'ye özel olarak bu yaptıklarını sormak için koridora çıkarıp, konuşmak istedim. Birkaç kez mağdurun yüzüne tokat attım. Amacım; mağdurun sürekli yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmesini engellemekti. Öğrenciye 'Sen benim hakkımda yalan, yanlış şeyleri nasıl söylersin' diye bağırdım dedi.

'BİPOLAR BOZUKLUĞUM VAR, İLAÇ KULLANIYORUM'

Ali Rıza T., ifadesinde, attığı tokatların ardından T.K.'nin burnunun kanadığını belirterek, olaydan pişman olduğunu söyledi. İfadesinde, epilepsi hastası olduğunu aktaran Ali Rıza T., kendisinde bipolar bozukluk olduğunu, ilaç kullandığını ve olayı anlık sinirlenme sonucu ile yaptığını söyledi.

'ÖĞRENCİNİN BURNUNDAN KAN AKIYORDU'

T.K.'yi meslektaşı Ali Rıza Y.'nin elinden alan Gülcan Ünlü'nün ifadesi de iddianamede yer aldı. Ünlü, koridordan gelen gürültü ile sınıftan çıktığını belirterek, Matematik öğretmeni Ali Rıza Y.'nin okul öğrencilerinden T.K.'ye 'Neden böyle yapıyorsun' diye bağırdığını duyunca yanlarına gittim. Ali Rıza Y.'ye 'Hocam, neden böyle yapıyorsun' diye sordum. Öğretmen Ali Rıza Y. de 'Bu çocuk, bana iftira atıyor. Benim hakkımda sınıfta sigara içtiğim, ders işlemediğim, küfrettiğim yönünde iftiralar atıyor. Bunların hiçbirini yapmadım. Bana ana avrat küfrediyormuş. Bu yüzden talebeyi uyarıyorum' dedi. O sırada öğrencinin burnundan kan akıyordu diye konuştu.

AVUKAT EN ÜST SINIRDAN CEZA ALMASINI İSTİYORUZ

T.K.'nin ailesinin avukatı Ali Oğuz Şahin de Sanık, olaydan sonra derhal gözaltına alındı. İdari olarak şu an açığa alınmış vaziyette. Biz de olayın takipçisi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Sanık 'basit yaralama' değil; 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçunu işledi. Bu suçtan en üst sınırdan ceza alabilmesi ve bir daha kimsenin böyle olaylara cesaret edememesi için gayret gösteriyoruz dedi.

10 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİYİ DARBEDEN ÖĞRETMEN OKUL YÖNETİMİ İLE ARAMI BOZDU
10 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİYİ DARBEDEN ÖĞRETMEN OKUL YÖNETİMİ İLE ARAMI BOZDU
10 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİYİ DARBEDEN ÖĞRETMEN OKUL YÖNETİMİ İLE ARAMI BOZDU
10 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİYİ DARBEDEN ÖĞRETMEN OKUL YÖNETİMİ İLE ARAMI BOZDU
10 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİYİ DARBEDEN ÖĞRETMEN OKUL YÖNETİMİ İLE ARAMI BOZDU

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 10 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİYİ DARBEDEN ÖĞRETMEN OKUL YÖNETİMİ İLE ARAMI BOZDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: 10 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİYİ DARBEDEN ÖĞRETMEN OKUL YÖNETİMİ İLE ARAMI BOZDU - Son Dakika
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