10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün neler oldu ?

6 saat önce

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN, KKTC LİDERİ TALAT'LA BULUŞTU

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile bir araya geldi. Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Talat'ı Başbakanlık merdivenlerinde karşıladı ve uğurladı.

AK PARTİ VE DSP SEÇİM BARAJINI GÖRÜŞTÜ

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, DSP Genel Başkanı Masum Türker ile bir araya geldi. Ak Parti Genel Merkezindeki görüşmede seçim barajının düşürülmesi ve anayasa değişikliği ele alındı.

ABBAS: AB İSRAİL'E BASKI YAPMALI

Filistin Yönetimi Lideri Mahmud Abbas, İsrail'in yerleşim yeri inşaatlarını tamamıyla durdurması yönünde AB'den İsrail'e baskı yapmasını talep etti.

HUZUREVİ SAKİNLERİNE KARANFİL DAĞITILDI

İzmir Valisi Cahit Kıraç ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Azız Kocaoğlu Bornova Nevvar Salih İşgören Huzurevi'ne Ziyaret etti. Vali ve Başkan huzurevi sakinlerine karanfil dağıttı.

POLİSLERDEN GİRESUNSPOR'A ZİYARET

Giresun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri tarafından tribünlerde istenmeyen olayları önlemek amacıyla gönüllü taraftarlardan oluşan bir ekip kurdu. Tribün sorumluları ile polisler Giresunsporlu futbolcuları ziyaret etti.

(İHA)

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Avrupa Birliği, AK Parti, Türkiye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:10 Kaynak: İHA
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