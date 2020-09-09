10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

D-100 KARAYOLU ÜZERİNDE YEMEK MOLASI

Anayasa referandumu için hummalı bir çalışma yürüten Başbakan Erdoğan Kartal mitinginin ardından Pendik'e giderken, konvoy D-100 karayolu üzerinde aniden durdu.

15 dakikalık yemek molasının ardından yola devam eden Erdoğan, geçiş güzergahı üzerinde bulunan vatandaşlarla bayramlaştı.

BANDIRMA PROTOKOLÜ ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ

Bandırma protokolü bayramda Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Esirgeme Kurumu'nu ziyaret etti. Kaymakam Ali Mantı ve Belediye Başkanı Sedat Pekel, elbise ve ayakkabı armağan ederek küçükleri sevindirdi.

(İHA)