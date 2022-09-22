10 yıldır geliştirilen oyunun topladığı bağış akıllarda soru işaretlerine neden oldu! - Son Dakika
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10 yıldır geliştirilen oyunun topladığı bağış akıllarda soru işaretlerine neden oldu!

22.09.2022 11:32
10 yıldır geliştirilen oyunun topladığı bağış akıllarda soru işaretlerine neden oldu!

10 yıldır geliştirilen ve bir türlü çıkmayan Star Citizen adlı uzay temalı oyunun topladığı bağış miktarı dudak uçuklattı.

Oyun sektöründe milyon dolarların döndüğü su götürmez bir gerçek. 2022 yılı itibariyle piyasaya sürülen yapımların büyük bir kısmı dudak uçuklatan bütçelerle geliştiriliyor. Tabii bunlar arkasında Rockstar Games, Activision ve EA gibi dev firmaların olduğu oyunlar için geçerli. Zaten bu şirketler, kendilerini kanıtladıkları için geliştirme sürecinde finansal açıdan en ufak bir kısıtlamaya gitmiyor ve zaten bunun karşılığını da satış rakamlarıyla kolaylıkla alıyor.

Bunun dışında yukarıda belirttiğimiz şirketler gibi finansal gücü olmayan ve bunun yerine oyunculardan aldığı bağışlarla bir şeyler yapmaya çalışan firmalar da var. Ancak Cloud Imperium Games adlı öyle bir firma var ki 2012 yılında duyurduğu ve 10 yıldır geliştirme sürecinde bulunan Star Citizen adlı oyun için topladığı bağış miktarı hem dudak uçuklatıyor hem de akıllarda şüphelere neden oluyor.

Star Citizen için toplanan bağış miktarı 500 milyon dolara ulaştı

Star Citizen ilk olarak 2012'de duyuruldu. Cloud Imperium Games'in buradaki hedefi tüm zamanların en büyük uzay keşif oyunlarından birini yapmak şeklinde açıklandı. Geliştirici, böylesine büyük bir proje için gerekli fona sahip olmadığı için bağış yoluyla sürece adım attı ve ilk etapta Kickstarter kampanyasıyla 2,1 milyon dolarlık bir fon elde etti.

10 yıldır geliştirilen oyunun topladığı bağış akıllarda soru işaretlerine neden oldu!

10 yıldır geliştirme sürecinde bulunan Star Citizen, 2022 yılı itibariyle alfa sürümünde ve yakın zamanda da çıkacak gibi görünmüyor. Ancak bu süreçte toplanan bağış miktarı resmen dudak uçuklattı. Zira Cloud Imperium Games bugüne dek 4 milyondan fazla destekçiden toplamda 500 milyon dolarlık fon topladı.

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Bunun dışında Star Citizen'i deneyen oyuncuların ortak görüşüyse oyunun oldukça etkileyici olması ancak henüz çıkacak seviyede olmadığı yönünde. Ayrıca sofistike grafiklere ve iyi düşünülmüş olsa da karmaşık oyun mekaniğine sahip olduğu da ifade ediliyor. Tabii bu gibi söylemler oyun hakkında akıllarda soru işaretlerine neden oluyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Citizen, Star, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji 10 yıldır geliştirilen oyunun topladığı bağış akıllarda soru işaretlerine neden oldu! - Son Dakika

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