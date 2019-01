100 Günde 200 Eğitim" Projesi Vali Ali Hamza Pehlivan'ın Katıldığı İlk Toplantı ile Başlatıldı

Bayburt Valiliği himayesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde "Yerinde Eğitim,Yerli Üretim" anlayışıyla uygulamaya konulan "100 Günde 200 Eğitim" programının ilki Çayıryolu Köyü'nde Vali Ali Hamza Pehlivan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Bayburt Valiliği himayesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde "Yerinde Eğitim,Yerli Üretim" anlayışıyla uygulamaya konulan "100 Günde 200 Eğitim" programının ilki Çayıryolu Köyü'nde Vali Ali Hamza Pehlivan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.



Proje kapsamındaki ilk eğitim toplantısına Vali Ali Hamza Pehlivan ile birlikte İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Güney, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Çayıryolu Köyü sakinleri katıldı.



Çayıryolu Köyü'nü çeşitli vesilelerle ziyaret ettiklerini kaydeden Vali Pehlivan köy Muhtarı Salim Avşar ve köy sakinlerine gösterdikleri misafirperverlik dolayısıyla teşekkür etti.



Vali Pehlivan, tarımsal üretim, hayvancılık, kırsal kalkınma yatırımları, tarımsal desteklemeler ile teşvikler gibi birçok konuda çiftçilerimizin bilgilendirileceği "100 Günde 200 Eğitim" projesine Çayıryolu Köyü ile başladıklarını belirterek, "Sizlerin de bildiği gibi geçen yıl "90 Günde 180 Eğitim" başlığı altında çiftçilerimizin tarım ve hayvancılık konusunda bilgilendirilmesine yönelik İl Müdürlüğümüz bünyesinde bir proje yürütülmüştü. O eğitim toplantılarında hedefimiz 180 eğitimdi fakat 200'ün üzerinde eğitim gerçekleştirildi. Projenin çiftçilerimiz tarafından benimsenmesi ve son derece güzel geri dönüşler sağlanması nedeniyle bu yıl da "100 Günde 200 Eğitim" başlığı altında tarım ve hayvancılık ana başlığı altında köylerimiz ve mahallelerimizi dolaşarak çiftçilerimizi ilgili bütün konularda bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik eğitim programları gerçekleştirilecek projemizin startını bugün itibariyle verdik. Bu çalışmaya 100 gün boyunca Bayburt ilimizin her noktası adım adım gezilerek devam edilecek." dedi.



Geçtiğimiz günlerde süt ürünleri ve sağlıklı yaşam konusunda çiftçilerin bilgilendirilmesi için "Sütten Ağzımız Yanmasın" sloganıyla Tarım Orman İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle yeni bir proje daha başlatıldığını açıklayan Vali Pehlivan, "O projemizde de köylerimizi ve mahallelerimizi dolaşmak suretiyle hanımlara yönelik bu eğitimler verilmeye başlandı. Bu projemizde de faydalı sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Alanında uzman arkadaşlarımız sizlere çeşitli konularda sunumlarını yaptılar. İnşallah bu eğitimler sizler açısından faydalı olmuştur. Geçtiğimiz yıl Tarım ve Orman Bakanlığı'mız buzağı ölümlerinin önlenmesi doğrultusunda bir kampanya başlatmıştı. Bu kampanyaya ilk sahip çıkan Bayburt ilimiz oldu. Her projede bir hedef olmalı. Bu projemizin hedefi buzağı ölümlerini ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de azaltmaktı. Bu sene aldığımız verilere göre sevindirici sonuçlar elde etmiş durumdayız. Buzağı ölümleri yüzde 17'lerden yüzde 5'e kadar düşmüş durumda. Hedefimiz tabi ki bu ölüm oranlarını sıfırlamak olmakla birlikte kayda değer bir azalış sağlamak çok önemliydi. Bu sayede toplamda 10 milyon TL'nin üzerinde bir kaynak tasarrufu sağlanmış oldu. Diğer bir ifadeyle 10 milyon TL çiftçimizin cebinde kalmış oldu. Eğer bu buzağılar ölseydi 10 milyon liralık büyük bir kayıp yaşanacaktı. Hayvancılık yapan bir çiftçinin en büyük sermayesi hayvanıdır. Bizler eğer basit gerekçelerle bu buzağıları kaybedersek bu durum çiftçilerimizin var olan kaynaklarının tükenmesi anlamına geliyor. Bizleri bu eğitimlere bu kadar detaylı bir şekilde devam etmeye iten sebeplerden birisi işte elde edilen bu başarıdır." diye konuştu.



Bayburt'un iklim koşulları, coğrafi durumu, organik üretime elverişli olması dolayısıyla tarım ve hayvancılık faaliyetlerine son derece uygun olduğunu kaydeden Vali Pehlivan, "Bu özellikleri değerlendirmemiz gerekir. Bizlere düşen ilgili kurum ve kuruluşlarımızla çiftçilerimize rehberlik etmek, öncülük yapmak, teşviklerden yararlandırmaktır. Çiftçilerimizden de ricamız sağlanan desteklerden yararlanarak bu işleri en etkin şekilde hakkını vererek, çağın gereklerine göre yapmalarıdır. Tarım ve hayvancılık meşakkatli işlerdir. Bu kadar zahmete katlanılıyorsa o zaman azami derecede kazanç sağlanmalıdır. Elde edilen kazanç olması gereken seviyelerde olsun. Bunu yaparken de devletimiz, hükümetimiz tarafından sağlanan teşviklerden sonuna kadar yararlanılsın istiyoruz. Mesela hayvanların kulak küpeleri için alınan ücret artık kaldırıldı. Bu bile belki küçük gibi görünebilir fakat hayvan sayısı fazla olan çiftçilerimiz için önemli bir desteklemedir. Devletimizin sağlamış olduğu birçok imkan var. Ziraat Odamız, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'müz ile güzel bir işbirliği içerisinde. Bu işbirliği sayesinde ilimizden Türkiye'ye örnek olan projeler çıkıyor. Bu da hepimizi sevindiriyor, gururlandırıyor. DOKAP projeleri kapsamında İl genelinde 50, Çayıryolu Köyü'müzde 4 adet modern standartlarda ahır kuruldu. İnşallah bu ahırlar maksimum düzeyde kullanılacak. Biz istiyoruz ki bu ahırların sayıları daha da artsın. Hükümetimiz bu konudaki teşviklerin yüzde 50'si hibe şeklinde devam ettirilmesini kararlaştırdı. Bizler bir yandan imarla ilgili sorunları çözüp yeni alanlar oluştururken çiftçilerimizin de bu desteklerden yararlanmasını arzu ediyoruz. Bunun yanı sıra Genç Çiftçi Projemiz devam ediyor. Genç çiftçilerimize Son 3 yıl içerisinde 10.2 milyon lira tutarında hibe, toplamda ise 20 milyon lira üzerinde destek sağlandı. 340 genç çiftçimiz bu hibe desteklerinden faydalandı. Proje kapsamında 1199 büyükbaş, 2598 küçükbaş, 2596 arılı kovan ve 960 adet kanatlı desteği verildi. Geçtiğimiz aylarda 900 bin lira bütçeli bir organik arıcılık projesi daha kabul edildi. Bu proje ile 3 bin 200 kovan dağıtımı gerçekleştirildi. Buradaki gaye organik üretime yakın ve yatkın olduğunu bildiğimiz ilimizde balı, fasulyeyi ve diğer ürünleri organik olarak üretip pazarlamak. Tüm bu çalışmaların hepsi bir birini destekleyen, Bayburt ilimizde önemli kazanç sağlayacak projeler." diye konuştu.



Vali Pehlivan, organik üretimin geleneksel üretime göre daha avantajlı olduğuna vurgu yaparak, "Geçtiğimiz yıl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'müz bünyesinde ilgili bütün kurum ve kuruluşlarımızın katkılarıyla Organik Ürünler Hasat Şenliği yaptık. Amacımız ilimizdeki organik üretime dikkat çekmek ve onu teşvik etmekti. Organik vurgusu yapmamızdaki amacımız ise eğer ürününüzün sertifikası varsa diğer ürünlere nispetle getirisi daha yüksek olan ürünler olduğu için çiftçilerimizin daha fazla kazanç elde etmesine, diğer yandan insanların daha sağlıklı, daha faydalı ürünler tüketmesine imkan sağlamak. İnşallah kapsamını her geçen sene genişleterek devam ettireceğiz. Bu kapsamda İlimizde belirli noktalarda organik ürünler satış reyonları kuracağız." dedi.



Sözlerinin devamında tarım ve hayvancılık alanında hayata geçirilen kapsamlı projelerden örnekler veren Vali Pehlivan, "Arazi toplulaştırma çalışmaları devam ediyor. Tamamlandığında sulama imkanlarıyla birlikte birim alanda verimlilik ve bu sayede getiriler artacak. Sulama barajları ve sulama hatları inşa ediliyor.. Güzel şeyler oluyor. İnşallah daha da güzel şeyler olacak. Tüm bunlar elbette ki çiftçilerimizin, köylülerimizin sosyo ekonomik yaşam standartlarının artırılması için ziyadesiyle önemli konular. Bununla birlikte önce gönül birliği, sonra da elbirliği ve dayanışma diyoruz. Bizi biz yapan milli manevi değerler paydasında birlik ve beraberliğimizi geçmişte olduğu gibi muhafaza etiğimiz sürece yarınlar daha aydınlık olacaktır. Bakın bu köyümüzün hemen yanı başında havaalanı yapılıyor. Bu proje ülkemizin geldiği noktayı çok açık bir şekilde gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bir yıl içerisinde ilimizi iki kez ziyaret ettiler. Bu ziyaretler çok önemliydi, zira her ziyaretleri ya yeni yatırımlara ya da mevcut yatırımların hız kazanmasına vesile oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza Bayburt olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Aynı şekilde bütün Bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra da bu yatırımlar artarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.



Vali Pehlivan sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "Her ne kadar ülkemiz üzerinde sanal gerekçelerle oynanmaya çalışılan oyunlar olsa da bunların üstesinden birlik ve beraberlik içerisinde geliyoruz. Ekonomik alanda da bu oyunlar oynanmaya çalışıldı fakat onu da atlattık. Yatırımlar belki bir süre kısmen yavaşlayabilir fakat kesintiye uğramayacak, devam edecek. Yeni hastane binamız bu yıl içerisinde hizmete alınacak. Polis okulumuzun yurtları tamamlandı. Şu anda spor alanları ihale aşamasına geldi. Bu ay itibariyle 750 kişiyle eğitimlere başlayacak. Üniversitemizin öğrenci sayısı 12 bin 500 rakamına ulaştı. Bütün kamu kurumlarımızın hizmet binaları yenileniyor. Eğitimden, sağlığa, tarımdan sosyal hizmetlere kadar birçok alanda birçok yatırım devam ediyor. Özel İdare yatırımlarımız bütün köylerimizde etkin şekilde sürüyor. Bu köyümüzün örneğin yıllardan beri arzulanan yeni yerleşim alanı imar planı sorununu çözüme kavuşturduk. Sizlere deposu ve muhtelif hatlar keza yenilendi. Sağlık Evinin tadilatı gerçekleştirildi.



Devletimizin amacı vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmektir. Çünkü devlet vatandaş için var. Devlet ve vatandaş zaten bir bütün. Bu bütünlük içerisinde tarihten aldığımız, milli ve manevi değerlerimizden aldığımız güç bizleri bugünlere taşıdı. İnşallah yarınlara da güçlenerek taşıyacak. Hepinize tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Siz değerli hemşerilerimiz ile bir araya gelmek bu soğuk kış günlerinde içimizi ısıttı. Burada bizimle birlikte kurumlarımızın temsilcileri de var. Başta şahsım olmak üzere bütün kurumlarımızın kapıları sizlere sonuna kadar açıktır. Bizler siz değerli vatandaşlarımıza hizmet etmek için varız. İnşallah çok daha güzel günlerde güzel duygularla bir araya gelmek nasip olur."



Çayıryolu Köyü Muhtarı Salim Avşar ise Vali Pehlivan'a ziyaretinden ötürü çok memnun olduklarını belirterek teşekkürlerini iletti, köyün ihtiyaç, sorun ve taleplerini dile getirdi.



Vali Pehlivan toplantıda Muhtar ve vatandaşlar tarafından dile getirilen hususlarla ilgili olarak kurum amirlerine gereğinin takip edilmesi için talimatlar verdi.



Dilek ve temennilerin ardından toplu hatıra fotoğrafı çekildi ve toplantı sona erdi. - BAYBURT

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan Trump'a Tepki: Tehditlerine Pabuç Bırakmayız

Son Dakika! SGK, 30 İlacı Daha Ödeme Listesine Aldı

Son Dakika! VakıfBank Yapılandırma Paketini Açıkladı! Kredi Faizleri Sıfırlanacak

Rüşvet Aldıkları Vatandaşa Bir de El Hareketi Çeken Polisler Tutuklandı