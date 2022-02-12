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100 yıl önceki göçün tanığı Dodge, Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - Son Dakika

100 yıl önceki göçün tanığı Dodge, Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor

12.02.2022 13:21
100 yıl önceki göçün tanığı Dodge, Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor

Türkiye'nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi koleksiyonunda, Dodge otomobil özel bir obje olarak yerini aldı.

Türkiye'nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi koleksiyonunda, Dodge otomobil özel bir obje olarak yerini aldı.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, ABD'de Dodge kardeşler tarafından üretilen 1923 model orijinal otomobil, Kaliforniya'ya göç eden çiftçi ailelerin yaşamından bir kesit sunuyor.

ABD'li John ve Horace Dodge kardeşler, Detroit'in gelişen otomobil endüstrine yedek parça üretmek üzere 1900 yılında şirket kurdu. 1914'e geldiklerinde yenilikçi bir anlayışla, şirketle aynı ismi verdikleri Dodge'u eksiksiz olarak üretmeye başladılar.

Proje, 1923'te seri üretim hattından çıkan tamamen çelik gövdeli ilk otomobil olarak piyasaya sunuldu. 3 bin 479 cm3'lük sıralı, dört silindir motor ile güçlendirilen otomobil, mekanik açıdan oldukça geleneksel ancak çok sağlam ve dayanıklı olarak tasarlandı.

Dört kapılı, üstü açılır otomobil, azami 70 kilometre hıza ulaşıyordu. 1930'lu yıllarda ABD'de "Dust Bowl" olarak adlandırılan kum fırtınaları, yıllarca süren kuraklık ve Büyük Buhran dönemi birçok kişinin hayatını kökten değiştirdi.

ABD'nin orta batısında yaşayan ve Dust Bowl'dan etkilenen çiftçiler de iş aramak için Kaliforniya'ya göç etti. O çiftçileri yeni hayatlarına taşıyan otomobillerden biri Dodge oldu.

Rahmi M. Koç Müzesi'nin klasik otomobil koleksiyonuna eklenen 1923 model orijinal Dodge, sadece kıyafetlerin olduğu valizlerle değil yemek kaplarından gitara, tavuk kümesine kadar yüzlerce antika ve reprodüksiyon parçayla yerlerinden yurtlarından göçmek zorunda kalan çiftçi ailelerin yaşamlarından kesitleri ziyaretçilerin dikkatine sunuyor.

Restore edilmeden korunan otomobil, daha önce koleksiyoner Frank Kleptz'in ABD'deki otomobil müzesinde sergilenmişti.

100 yıl önceki göçün tanığı Dodge, Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor
100 yıl önceki göçün tanığı Dodge, Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Otomobil, Türkiye, Dodge, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 100 yıl önceki göçün tanığı Dodge, Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 100 yıl önceki göçün tanığı Dodge, Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - Son Dakika
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