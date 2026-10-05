100’ün Üzerinde Uluslararası Teknoloji Firması MOBİSAD-IMEX 2026’da Buluşuyor

Mobil teknolojiler, tüketici elektroniği, yazılım ve dijital hizmetler ekosistemini bir araya getiren MOBİSAD-IMEX 2026, 7–10 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek. Dünyanın farklı ülkelerinden 100’ün üzerinde uluslararası firmanın katılacağı organizasyon, yeni teknolojilerin sergilendiği bir fuar olmanın ötesinde sektör profesyonelleri, girişimciler, yatırımcılar, akademi ve teknoloji kullanıcıları arasında yeni bağlantıların kurulacağı geniş kapsamlı bir buluşma noktası olacak.

Yapay Zekanın Geleceği Konferansta Ele Alınacak

MOBİSAD-IMEX 2026’nın dikkat çeken başlıklarından biri Yapay Zeka Konferansı olacak. Yapay zeka uygulamaları, dijital hizmetler ve iş dünyasını dönüştüren yeni nesil teknolojiler fuarın gündeminde geniş yer bulacak. Konferans programıyla yapay zekanın farklı sektörlerde yarattığı dönüşümün, gelişen kullanım alanlarının ve geleceğe yönelik fırsatların gündeme taşınması hedefleniyor.

Fuar kapsamında üniversitelerle gerçekleştirilecek iş birlikleri de teknoloji ekosistemi ile akademi arasındaki etkileşimi güçlendirecek. Bu kapsamda, Beykoz Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek ICAIS Yapay Zeka Konferansı, akademisyenleri, sektör profesyonellerini ve teknoloji dünyasının paydaşlarını bir araya getirerek yapay zeka alanındaki güncel gelişmelerin, yenilikçi yaklaşımların ve geleceğe yönelik perspektiflerin ele alınacağı önemli bir buluşma noktası olacak. Üniversitelerin teknoloji ve inovasyon alanındaki birikiminin sektörle buluşması, aynı zamanda gençlerin teknoloji ekosistemiyle daha yakın temas kurmasına ve akademik bilgi ile sektör deneyimi arasındaki bağın güçlenmesine katkı sunacak.

Girişimciler, Yatırımcılar ve Yazılım Sektörü Aynı Platformda

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) tarafından gerçekleştirilecek etkinliklerde start-up’lar, girişimciler ve yatırımcılar bir araya gelecek. Genç teknoloji şirketleri projelerini tanıtırken yatırımcılarla doğrudan iletişim kurma ve yeni iş bağlantıları geliştirme fırsatı bulacak.

Türkiye Yazılımcılar Federasyonu’nun (TÜYAFED) fuar süresince düzenleyeceği etkinliklerde ise Türkiye’nin yazılım üretim kapasitesi, uluslararası pazarlara açılma olanakları ve yazılım ihracatının geliştirilmesi ele alınacak.

Katılımcı firmaların ürün sunumları, canlı teknoloji gösterimleri ve deneyim alanlarıyla yeni teknolojiler ziyaretçilerle doğrudan buluşacak. Böylece MOBİSAD-IMEX 2026; üreticilerden teknoloji markalarına, yazılım şirketlerinden girişimlere, yatırımcılardan akademiye uzanan teknoloji ekosistemini İstanbul’da bir araya getirecek.