102 Yaşındaki Aniş Taş Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Kurtuluş Savaşı gazisi Mustafa Balcı'nın kızı Aniş Taş, 102 yaşında hayatını kaybetti.

Babasından kalan İstiklal Madalyası'nın mirasçısı olan 102 yaşındaki Aniş Taş, yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Merhume Taş, Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Taş'ın tabutunun üzerine de Türk Bayrağı konulduğu görüldü.

Cenaze namazına, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği yönetimi, merhumenin yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ