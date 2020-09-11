Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Çatı Katı Aşk
02:00 Hekimoğlu
02:30 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
03:30 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
04:15 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
05:45 Akasya Durağı
07:00 İkizler Memo-Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Sihirli Annem
11:00 Yeni Hayat
12:45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Yeni Hayat
20:00 Arka Sokaklar
22:45 Yeni Hayat
23:30 Dizi
23:30 Çatı Katı Aşk
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 06:43 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 11 Eylül 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika