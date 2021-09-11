Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:45 Masumiyet
04:15 Kefaret
06:00 İnadına Aşk
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kamera Arkası
12:00 Şevkat Yerimdar
15:00 Bekçiler Kralı
16:45 Son Yaz
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Orta Direk Şaban
22:00 Ali Kundilli 2
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 11 Eylül 2021 Fox Yayın Akışı - Son Dakika