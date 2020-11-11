11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü - Son Dakika

Tokat'ın Yeşilyurt, Turhal ve Erbaa ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı sahasında düzenlenen fidan dikim programına Kaymakam Halil İbrahim Yeşilyurt, Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Engin Şentaş, İlçe Emniyet Amiri Erdem Arslan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sinan Kartal ile protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte 200 fidan toprakla buluşturuldu.

Turhal

Şehir mezarlığında düzenlenen etkinlikte 2 bin fidan dikildi.

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği kapsamında Türkiye ve dünyanın belli bölgelerinde fidanların toprakla buluşturulduğunu belirterek, "Biz de Turhal Belediyesi olarak şehir mezarlığımızda yaklaşık 2 bin fidanı toprakla buluşturduk. Milletimizi ve vatanımızı çok seviyoruz. Bu bağlamda da güzelleşmesi için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz." dedi.

Etkinliğe Kaymakam Ali Gökay, İlçe Emniyet Müdürü Suat Akbay, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Aksoy Ağtürk, Cumhuriyet Savcısı Özkan Taşdemir, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Karakoyun ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Erbaa

Erbaa İlçesinde de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.

15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı alanında yapılan programa Kaymakam Mustafa Temiz, Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ve ilçe protokolü katıldı.