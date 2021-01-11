Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Örümcek İstilası
02:15 Babam Çok Değişti
02:15 Malikanede Cinayet
03:45 5N 1K
04:15 Küçük Ağa
04:15 Müzik Arası
05:15 Küçük Ağa
06:45 Sihirli Annem
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Magazin D Pazar
11:00 Yaprak Dökümü
12:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik
13:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Gelinim Mutfakta
14:00 Sadakatsiz
15:45 Yatıya Misafirim Var
16:15 Hekimoğlu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Harry Potter Ve Azkaban Tutsağı
23:45 Beceriksiz Katil
23:45 Babam Çok Değişti
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 11 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika