11 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:45 Örümcek İstilası

02:15 Babam Çok Değişti

02:15 Malikanede Cinayet

03:45 5N 1K

04:15 Küçük Ağa

04:15 Müzik Arası

05:15 Küçük Ağa

06:45 Sihirli Annem

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Pazar

11:00 Yaprak Dökümü

12:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik

13:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Gelinim Mutfakta

14:00 Sadakatsiz

15:45 Yatıya Misafirim Var

16:15 Hekimoğlu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Harry Potter Ve Azkaban Tutsağı

23:45 Beceriksiz Katil

23:45 Babam Çok Değişti