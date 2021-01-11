11 Ocak 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:15 Kelime Oyunu

01:30 Çocuklar Duymasın

02:15 Kanıt

03:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

03:30 Akasya Durağı

04:40 Yabancı Damat

05:00 Yabancı Damat

05:50 Müzik

06:00 Güllerin Savaşı

06:00 Kavak Yelleri

08:00 Afili Aşk

08:30 Akasya Durağı

10:45 Evim Şahane

11:00 Sultan

12:45 Çok Gezenti

13:30 Asi

14:00 Senden İyi Yok

15:15 Geniş Aile

16:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

17:00 Çocuklar Duymasın

19:45 Kelime Oyunu

21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

21:15 Yalan Dünya

23:45 Kanıt