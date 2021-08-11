11 sanatçı, yeniden başlamanın duygularını tuvale aktardı - Son Dakika

Küçükçekmece Belediyesi, 11 sanatçının "Yeniden Başlamak" isimli resim sergisine ev sahipliği yapıyor. 11 sanatçı, yeniden başlamanın duygularını tuvale aktardı.

Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi, 11 sanatçının "Yeniden Başlamak" isimli resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Natürmort, manzara ve canlılar temalı karma resim sergisinde eserleri bulunan sanatçılar, yeniden başlamanın heyecanını kendi estetik anlayışlarıyla yorumlayarak tuvale aktardı. Sergide eserleri bulunan sanatçılar: Aysel Kılagöz, Fahrettin Atalar, Güldane Başpınar, Natalia Yakut, Nerhan Algan Çakmak, Özlem Yeşilçam Çoban, Seher Sırma, Selma Enöz, Şema Perk, Vesile Akın, Yasemen Kendiroğlu

"Resim Keyfi" grubu olarak yola çıkan 11 kadın, eserlerini, "Biz ressamlar yollarımızı birleştirip sanat eserleri üretirken, bu sergimizde "Yeniden Başlamak" istedik. Hayatta ne kadar yol alırsak alalım, yeniden başlama heyecanı başkadır. İnsan sıradanlıkları bırakarak kendini yeniler. Bu sergide, hayal dünyamızın izlerine rastlayacaksınız. Fırçamızdan tuvale yansıttığımız her eserde baştan başlamanın verdiği heyecanlara tanık olacaksınız" sözleriyle anlattı.

6 Eylül'e dek ziyaret edilebilir

Akrilik ve yağlıboya tekniği ile üretilen eserlerin yer aldığı "Yeniden Başlamak" Resim Sergisi, 6 Eylül'e dek SKSM'de ziyaret edilebilir. - İSTANBUL