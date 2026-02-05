11. Su Ürünleri Çalıştayı ve Fuarı Antalya'da - Son Dakika
11. Su Ürünleri Çalıştayı ve Fuarı Antalya'da

05.02.2026 15:24
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Fuarı, Antalya'da sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı ile 1. Uluslararası Su Ürünleri Yetiştiriciliği Fuarı, sektör temsilcilerini Antalya'da buluşturdu.

Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkezleri Birliğince düzenlenen her iki organizasyon, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, su ürünleri yetiştiriciliğinin önemli bir gelişme kaydettiğini söyledi.

Sektörün ihracatta ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Bu sektör gerçekten temayüz etmiş, gelişmiş ve tarım ürünleri açısından 2,2 milyar dolar gibi büyük bir rakama ulaşmış durumda. Bununla ne kadar gurur duysak azdır. Hepinize, bir Türk vatandaşı olarak ülkem adına tek tek teşekkür ediyorum. Böyle bir ihracat rakamına ulaşmak ve yedincilikten birinciliğe yükselmek büyük bir başarı hikayesidir. Yolunuz açık olsun, daha gidecek çok yolumuz ve çok daha fazla potansiyelimiz var. Bu coğrafya, bu su ve bu topraklar bize bu imkanı sağlıyor."

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) Antalya'da düzenleneceğini hatırlatan Şahin, sürdürülebilirlik ve çevre konularının bu coğrafyada ele alınacak olmasının da önemli olduğunu vurguladı.

Dünya nüfusunun artmasıyla protein ihtiyacının da yükseldiğini belirten Şahin, "Eğer bu ihtiyacı sığır etinden karşılarsanız, 1 kilogram sığır eti yaklaşık 27 kilogram karbondioksit sera gazı salımı oluşturuyor. Balıkçılıkta ise bu rakam 5 kilogramın altında. Yani su ürünleri yetiştiriciliği, karbon ayak izi açısından çok daha sürdürülebilir ve avantajlı bir sektör." dedi.

Su ürünleri yetiştiricilerine tavsiyelerde de bulunan Şahin, "Çıkan atıkların yönetilmesi lazım. Bunlar organik atıklardır ve mutlaka değerlendirilebilecek potansiyellere sahiptir. Dolayısıyla atık yönetimini su ürünleri yetiştiriciliğinde mutlaka düşünmelisiniz. Denizlerimiz turizm açısından olmazsa olmazımızdır. Bu nedenle sektör, kendi sürdürülebilirliğini sağlayacak ve çevreyle dost üretim süreçlerini mutlaka planlamalıdır." diye konuştu.

Programa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal ile sektör temsilcileri, üreticiler, teknoloji sağlayıcılar ve akademisyenler katıldı.

Çalıştay, 8 Şubat'a kadar devam edecek.

