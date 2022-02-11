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11 Şubat altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika

11 Şubat altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden alıcı buluyor

11.02.2022 11:20

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlaması sonrası 796 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.305 lira, cumhuriyet altını da 5.333 liradan alıcı buluyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 düşüşle 793,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 795 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.305 lira, cumhuriyet altını da 5.333 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, dün ABD'de açıklanan enflasyon verisinin ardından düşüşe geçerek, günü yüzde 0,3 azalışla 1.827 dolarla tamamladı. Ons altın yeni günde de düşüşünü sürdürerek şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 1.824,4 dolardan alıcı buluyor.

ABD ENFLASYONU 40 YILIN ZİRVESİNDE

Dün, ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta yıllık bazda yüzde 7,5 artarak beklentileri geride bırakırken, söz konusu yükseliş 1982'den bu yana en güçlü artışa işaret etti. Enflasyonun beklentileri aşması sonrası tahvil piyasalarında Fed'in martta yüzde 92 ihtimalle 50 baz puanlık faiz artışına gideceği fiyatlanmaya başlarken, yıl boyunca da bankanın 7 faiz artışı yapacağı öngörülüyor. Söz konusu gelişmelerle birlikte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,0550 ile Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkmasının ardından yüzde 2,03 seviyelerinde dengelendi.

ONS ALTINDA 1.850 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün ABD'de tüketici güven endeksi verisinin takip edileceğini ifade ederek, Ukrayna ile ilgili gelişmelerin fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini söyledi. Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhuriyet, dolar, Altın, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans 11 Şubat altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 11 Şubat altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika
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