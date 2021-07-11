11 Temmuz 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:05 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:20 Batlır

03:10 Yedi Numara

04:00 İmparatoriçe Ki

06:00 Yeşil Deniz

08:45 Diriliş Ertuğrul

11:50 Enine Boyuna

13:00 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları

13:50 Biz Bir Dolaşalım

16:20 Teşkilat

19:00 Ana Haber

20:00 Kupa Akşamı

21:55 İtalya - İngiltere