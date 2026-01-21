11 Yaşındaki Çocuk Tüfekten Öldü, Kuzeni Tutuklandı - Son Dakika
11 Yaşındaki Çocuk Tüfekten Öldü, Kuzeni Tutuklandı

21.01.2026 18:25
Aksaray'da 11 yaşındaki Hamza Kılıç, tüfekle oynarken hayatını kaybetti, 16 yaşındaki kuzeni tutuklandı.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'ın Sağlık beldesinde, 11 yaşındaki Hamza Kılıç'ın tüfeğin ateş alması sebebiyle hayatını kaybetmesine ilişkin 16 yaşındaki kuzeni B.S. tutuklandı.

Ankara'da yaşayan Kılıç ailesinin 11 yaşındaki çocuğu Hamza Kılıç, sömestr tatili için geldikleri Sağlık beldesinde dedesinin evindeki tüfekle oynadığı sırada silahın ateş alması sonucu hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Ancak küçük Hamza'nın, evde ağabeyi B.K. (13) ve kuzeni B.S. (16) ile birlikte bulunduğu sırada tüfeğin ateş aldığı öne sürüldü.

Olayın ardından Hamza Kılıç'ın babası, ağabeyi ve kuzeni gözaltına alındı. İfadelerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen üç kişiden kuzen B.S. tutuklanarak Kayseri Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Aksaray, Çocuk, Yerel, Son Dakika

18:33
