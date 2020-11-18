11 yaşındaki Ece, saçlarını lösemili kız çocukları için bağışladı - Son Dakika

11 yaşındaki Ece, saçlarını lösemili kız çocukları için bağışladı

18.11.2020 11:07
11 yaşındaki Ece, saçlarını lösemili kız çocukları için bağışladı, System.String[]

Yalova'da yaşayan 11 yaşındaki Ece Su Dağıstanlı, lösemili çocuklara destekte bulunmak amacıyla Kansersiz Yaşam Derneğinin başlattığı "Saçım saçın olsun" kampanyasına uzattığı saçlarını bağışlayarak katkı sundu.

Yalova'da yaşayan 11 yaşındaki Ece Su Dağıstanlı, lösemili çocuklara destekte bulunmak amacıyla Kansersiz Yaşam Derneğinin başlattığı "Saçım saçın olsun" kampanyasına uzattığı saçlarını bağışlayarak katkı sundu.

Çiftlikköy ilçesinde yaşayan Zafer ve Mergül Dağıstanlı çiftinin 11 yaşındaki kızları Ece Su, uzun saçlarını ailesine danışarak kestirmek istediğini söyledi.

Dağıstanlı, annesinin kampanyadan bahsetmesiyle saçını, "Saçım saçın olsun" kampanyası kapsamında bağışlamak istediğini belirtti.

Bunun üzerine Yalova'daki gönüllü kuaför Melike Deneva'ya ulaşan aile, kızlarının saçını bağışlanmak üzere kestirdi.

-"Yalnız olmadıklarını hissettirmek için elimizden geleni yapmalıyız"

6. sınıf öğrencisi Ece Su Dağıstanlı, AA muhabirine, projeyi annesinden öğrendiğini ve lösemili kız çocukları için saçını bağışladığını anlattı.

Dağıstanlı, "Zaten saçımı kestirmek istiyordum. 'Saçım Saçın Olsun Projesi'ni duyunca çok sevindim. Lösemili çocuklara bir katkım olduysa çok mutluyum. Böyle bir şeyi yapmak benim gurur verici. Aileme saçımı bağışlamak istediğimi söylediğinde olumlu yanıt verdiler. İnsanlar saçlarını bağışlasın. Böylece lösemili çocuklara yardımcı olmuş olurlar. Yalnız olmadıklarını hissettirmek için elimizden geleni yapmalıyız." diye konuştu.

-"Umarım onlara umut oluruz. Onlara yardımcı olmuş oluruz"

Projenin Yalova'daki tek gönüllü kuaförü olan Melike Deneva ise kanser hastalarının yaşadığı zorluklardan etkilendiğini ve bu nedenle de projeye katkı sağlamak istediğini söyledi.

Deneva, bir yakınının kanser hastası olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kanser hastası yakınım bana geldi ve peruğunu boyatmak istedi. Yarı sentetik olduğu için biz bu işlemi gerçekleştiremedik. Benim elimde olan peruğu kendisine verdim. Daha sonra bir arkadaşı da duymuş, o da geldi. Elimde başka bir peruk olduğu için ona da verdim. Verirken de dedim, 'İnşallah bir gün gelir, bunu da önüme atarsın. Artık buna ihtiyacım yok dersin.' diyerek verdim. Umarım da ihtiyacı olmaz. Bu süreçlerden sonra bunları yaşayarak, hikayeleri dinleyerek çok duygulandım. Onlar ağlayarak anlattılar. Ben de ağlayarak dinledim. Umarım onlara umut oluruz. Onlara yardımcı olmuş oluruz."

-"Projeye destek olarak bir çocuğa umut olabiliyorsam ne mutlu"

Yalova'da gönüllü kuaför bulunmadığını fark etmesi üzerine derneğe üye olduğunu kaydeden Deneva, Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki bir kuaförün de bağış toplamaya başladığını belirtti.

Deneva, "Kanser hastası, lösemili kız çocuklarına umut olma peşinde, bu sürece dahil oldum. Bu sürecin bazı şartları var. O şartlara uygun, müşterilerimizi bilinçlendiriyoruz. Çünkü insanlarımız bu süreci bilmiyorlar. Böyle bir proje olduğunu dahi bilmiyorlar. Gelen müşterilerime bilgi vererek saçlarını bağışlamasını ve bir çocuğa umut olması gerektiği bilgilerimi aktararak onları dahil etmeye çalışıyorum. Projeye destek olarak bir çocuğa umut olabiliyorsam ne mutlu." diye konuştu.

-"İyilik peşinde koşmak isteyen vatandaşlar gönüllü oluyor"

Gönüllü kuaförlerin saçları ücretsiz kestiğini anlatan Deneva, daha sonra bu saçların gönüllü perukçulara gönderildiğini söyledi.

Kanser Savaşçıları Derneğinin de perukları umut olacak çocuklara dağıttığını dile getiren Deneva, şöyle konuştu:

"İyilik peşinde koşmak isteyen vatandaşlar gönüllü oluyor. İnsanlarımız bilinçli değil. Bilgilendirmemiz çok önemli. Bu hayatta tek değiliz. Biz de bununla savaşabiliriz. Hepimiz bunu yaşayabiliriz. İnsanları bilinçlendirdiğimiz takdirde baya rağbet görüyor. Ben sadece müşterilerimi bilinçlendirmeye çalışıyorum. 6 aydır ben bu derneğe üyeyim gönüllü olarak. Yaklaşık 12 tane saç topladım. Toplu bir şekilde bunu göndereceğim. Ne kadar çok bilinçlenirsek o kadar çok rağbet olacağına inanıyorum."

-"Ece, inanılmaz büyük bir mutluluk yaşıyor"

Saçını bağışlayan Dağıstalı'nın teyzesi Güldaniye Sofu Erdoğan da kampanyadan ünlülerin destek vermesiyle haberdar olduklarını kaydetti.

Yeğeninin saçını bağışlamasından dolayı heyecanlı ve mutlu olduğunu anlatan Erdoğan, yeğeninin örnek bir davranışta bulunduğunu belirtti.

Yalova, Kanser, Ece Su, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 11 yaşındaki Ece, saçlarını lösemili kız çocukları için bağışladı - Son Dakika


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