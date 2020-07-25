11 YAŞINDAKİ ELİF'İ YAYLADA  ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR - Son Dakika

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere Beldesi Semen Yaylası'nda kaybolan Elif Akbayrak'ı arama çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma çalışmalarına bölgedeki jandarma birliklerinden takviye ekipler sevk edildi. Ekipler, yoğun sisin hakim olduğu bölgede, görgü tanıklarının ifadelerine göre küçük kızın son görüldüğü alanda yoğunlaştırdı. AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra AKUT ve UMKE ekiplerinin de yer aldığı arama çalışmalarına iz takip köpekleri de kullanılıyor. Ekiplerin arama çalışmalarından şu ana kadar bir bulguya rastlanılamadı.Elif Akbayrak'ın babası Tevrat Akbayrak, gözyaşları arasında arama kurtarma çalışmalarından gelecek iyi haberi bekliyor. Acılı baba, kızına ait bazı kıyafet ve eşyaları, iz takip köpeğinin araması için arama kurtarma ekiplerine verdi.

'HER İHTİMALİ DEĞERLENDİRİYORUZ'

Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna da, Semen Yaylası'ndaki arama kurtarma çalışmalarını yerinden inceledi, ekiplerden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Tüm ekiplerin sahada her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak arama faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Tuna, kayıp küçük kızdan gelecek iyi haberi beklediklerini söyledi.

'PEŞİMDEN GELİYORDU'

Kayıp Elif Akbayrak'ın üvey annesi Gülcan Akbayrak, çok üzgün olduklarını anlatarak, "Hayvanları alamaya gittik, ben geldim o üst yoldan peşinden geliyordu. Hayvanları ahıra bağladım, Elif eve dönmedi. Sağa sola baktık, ama yok. Akşamdan beri arıyoruz. Peşimden geliyordu, yoğun sis vardı. Bir sorunu yoktu, başarılı bir öğrenciydi. Bir psikolojik sorunu yoktu. Umarız sağ salim bulunurö dedi.

'ARAMADIK YER BIRAKMADIK'

Elif'i son görenlerden yayla sakini Nezir Usta da "Akşam annesiyle hayvanları almış yukardan doğru geliyorlardı. Eve yakın bir yerde sis ve yoğun duman vardı, işte orada kayboldu çocuk. Gece elimizde el fenerleriyle aramadık yer bırakmadık. Tüm oba her yere baktık, ama bir sonuç alamadık. Şimdi de güvenlik güçleri ve arama kurtarma ekiplerine çalışmalarımızı devrettik. Aramalar sürüyorö diye konuştu.

'YANINDA KÖPEK VARDI'

Kayıp çocuk Elif Akbayrak'ı yamaç bölgede yanında köpekle beklerken fark edip kendisine seslendiğini ifade eden Ayşe Temizel ise "Akşam bahçede çalışıyordum, yanında köpek vardı. Köpek havladı. 'Niye havlıyor' diye baktım, baktım Elif'i gördüm. Onun korktuğunu sandım. 'Korkma kızım, karabaş gel dersen o sana bir şey yapmaz' dedim. O da bana 'ben köpekten korkmuyorum ki' dedi. Sonra ben daha bir şey demedim. Geceden beri aradık, ama bulamadık. İnşallah iyi haberlerini alırızö ifadelerinde bulundu.