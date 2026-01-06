11 Yıldır Aranan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
11 Yıldır Aranan Hükümlü Yakalandı

06.01.2026 20:17
Kayseri'de, 17 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari A.S. 11 yıl sonra polis tarafından yakalandı.

Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezasıyla 11 yıldır aranan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince uzun süredir arananların yakalanmasına yönelik özel ekip oluşturuldu.

Özel ekip, 6 ay süren çalışmanın sonucunda, "12 yaşını tamamlamamış küçük çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 17 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S'nin (39) saklandığı adresi tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen özel ekipler, 11 yıldır aranan A.S'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Kayseri, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

