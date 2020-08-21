112 yaşında Ak Parti'ye üye oldu - Son Dakika

Çayırova ilçesinde çocukları ve torunları ile yaşayan Güllü Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisinden dolayı Ak Parti'nin yurt genelinde başlattığı üyelik kampanyasına katıldı. Partiye üye olan Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ülke için yaptıklarından dolayı hakkının ödenmeyeceğini söyledi.

'ALLAH İZİN VERSE MEZARDAN KALKIP OYUMU ATARIM'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisini anlatan Güllü Kaya, "Arkadaşlarının da, senin de gözlerinden öperim başkanım. Arkadaşlarına da, sana da çok selam yolluyorum. Onun çok seveni var. Vatana iyilik etti, hizmet etti vatana. 7 minareli cami yaptırdı. Nerelere köprüler yaptırdı. Onun emekleri ödenmez" dedi.

Güllü Kaya'ya üyelik belgesini teslim eden Ak Parti Çayırova İlçe Başkanı Ekrem Kara, "Ak Partimiz milletimizin partisidir. Bugüne kadar partimize her kesimden, her yaştan vatandaşımız teveccüh etmiştir. 112 yaşındaki teyzemizin de, başlatmış olduğumuz üyelik kampanyasında partimize üye olması bize ayrı bir güç kattı. Ayrı bir moral verdi. Biz kendisine teşekkür ediyoruz. Bizi daha da hırslandırdı. Teyzemize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah sağlık, sıhhat versin" diye konuştu.

- Çayırovakocaeli