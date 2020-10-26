12 evin yandığı köyde, 32 kişi geceyi komşularında ve çadırlarda geçirdi - Son Dakika

12 evin yandığı köyde, 32 kişi geceyi komşularında ve çadırlarda geçirdi

26.10.2020 12:33
12 evin yandığı köyde, 32 kişi geceyi komşularında ve çadırlarda geçirdi, System.String[]

BOLU merkeze bağlı Kuzfındık köyünde, 12 evin yandığı, çok sayıda ahır ve samanlığın da küle döndüğü yangında köylüler, evlerinden geriye kalan eşyaları topladı.

BOLU merkeze bağlı Kuzfındık köyünde, 12 evin yandığı, çok sayıda ahır ve samanlığın da küle döndüğü yangında köylüler, evlerinden geriye kalan eşyaları topladı. 32 köylü, geceyi AFAD tarafından kurulan çadırlarda, komşularında ya da akrabalarında geçirdi.

Yangın, dün öğlen saatlerinde Bolu merkeze bağlı Kuzfındık köyünde meydana geldi. Bir evin bacasında çıkan yangın önce çatıya daha sonra köyde bulunan 11 eve sıçradı. 12 ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda ahır, samanlık ve odunluk da yandı. Yangında 5 büyükbaş hayvan da telef oldu. Yangın, dün akşam saatlerinde söndürüldükten sonra bu sabaha karşı da soğutma çalışması tamamlandı. Bölgede AFAD tarafından hasar tespit çalışmaları sürerken, bölgede iş makinaleri yardımıyla enkaz kaldırma çalışması sürdürülüyor.

GECEYİ ÇADIRLARDA VE KOMŞULARINDA GEÇİRDİLERTamamen yanan 12 evde kalan 32 köylüden bazıları, geceyi AFAD tarafından kurulan çadırda geçirdi. Bazı vatandaşlar da komşuları ve akrabalarında kaldı. Sabahın erken saatlerinde yangın bölgesine gelen aileler, enkaz altında kalan eşyalarını aramaya başladı. Köylüler, enkazdan geriye kalan hurda parçalarını topladı.ÜSTÜMÜZDEKİ ELBİSELERLE ÇIKTIKEvi tamamen yanan Mehmet Karakaya, "Ormana gitmiştim. Telefon ettiler köy yanıyor dediler. Geldik hiçbir şey kalmamış. Benim evim buradaki boş yerdeydi. 2 katlıydı. Geceyi babamın evi var orada geçirdik. İnşallah yardım gelecek. Onu bekliyoruz. Üstümüzdeki elbiselerimizle çıktık. Her şeyimiz yandı. Hayvanları kurtarabildik sadece" dedi.Geceyi komşusunda geçirdiğini söyleyen Nezaket Çiftçi de "Hiçbir şey kurtaramadık. Sadece hayvanları çıkardık. Bir de üstümüzdeki kıyafetler kaldı. Geceyi komşuda geçirdik. Bundan sonra komşuda kalacağız. Evsiz kaldık. 2 kişi yaşıyorduk. Sadece hayvanlarımızı kurtardık. Yangın bir anda büyüdü. Bir anda parladı ve yayıldı" diye konuştu.YARIM SAAT İÇİNDE GİTTİ HER ŞEYGeceyi çadırda geçiren Hamide Kayman ise 5 hayvanının telef olduğunu belirterek, "Çok acı bir gündü. İçler acısıydı. Hatıralar hayvanlar, her şey gitti. 5 tane hayvanımız telef oldu. Evde annemle babam vardı. Biz diğer köydeydik, oradan gelene kadar yanmış. Yaralar sarılacakmış. Prefabrik evler yapılacakmış. Gece çadırda kaldık. Çok zor olmadı. Her zorluğa katlanacağız artık. Canlarımız, hayvanlarımız gittikten sonra çadırda kalmak zor değil. Yarım saat içinde gitti her şey" dedi.

12 evin yandığı köyde, 32 kişi geceyi komşularında ve çadırlarda geçirdi
12 evin yandığı köyde, 32 kişi geceyi komşularında ve çadırlarda geçirdi
12 evin yandığı köyde, 32 kişi geceyi komşularında ve çadırlarda geçirdi
12 evin yandığı köyde, 32 kişi geceyi komşularında ve çadırlarda geçirdi
12 evin yandığı köyde, 32 kişi geceyi komşularında ve çadırlarda geçirdi
12 evin yandığı köyde, 32 kişi geceyi komşularında ve çadırlarda geçirdi
12 evin yandığı köyde, 32 kişi geceyi komşularında ve çadırlarda geçirdi
12 evin yandığı köyde, 32 kişi geceyi komşularında ve çadırlarda geçirdi
12 evin yandığı köyde, 32 kişi geceyi komşularında ve çadırlarda geçirdi
12 evin yandığı köyde, 32 kişi geceyi komşularında ve çadırlarda geçirdi
12 evin yandığı köyde, 32 kişi geceyi komşularında ve çadırlarda geçirdi
12 evin yandığı köyde, 32 kişi geceyi komşularında ve çadırlarda geçirdi

Yangın, Ateşe, Ahır, Bolu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 12 evin yandığı köyde, 32 kişi geceyi komşularında ve çadırlarda geçirdi - Son Dakika

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