12 evin yandığı köyde, 32 kişi geceyi komşularında ve çadırlarda geçirdi - Son Dakika

BOLU merkeze bağlı Kuzfındık köyünde, 12 evin yandığı, çok sayıda ahır ve samanlığın da küle döndüğü yangında köylüler, evlerinden geriye kalan eşyaları topladı. 32 köylü, geceyi AFAD tarafından kurulan çadırlarda, komşularında ya da akrabalarında geçirdi.

Yangın, dün öğlen saatlerinde Bolu merkeze bağlı Kuzfındık köyünde meydana geldi. Bir evin bacasında çıkan yangın önce çatıya daha sonra köyde bulunan 11 eve sıçradı. 12 ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda ahır, samanlık ve odunluk da yandı. Yangında 5 büyükbaş hayvan da telef oldu. Yangın, dün akşam saatlerinde söndürüldükten sonra bu sabaha karşı da soğutma çalışması tamamlandı. Bölgede AFAD tarafından hasar tespit çalışmaları sürerken, bölgede iş makinaleri yardımıyla enkaz kaldırma çalışması sürdürülüyor.