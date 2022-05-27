12 Eylül'de İdam Edilenlerin Fotoğrafını Paylaştığı İçin Terör Örgütü Propagandası Yapmakla Suçlanan Sol Partili Güzel, Beraat Etti

SOL Parti Keçiören İlçe Başkanı Murat Güzel'in Türkiye'de idam edilen son kişi olan Hıdır Aslan'ın fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştığı gerekçesi ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme, Güzel'in beraatine karar verdi.

SOL Parti Keçiören İlçe Başkanı Murat Güzel'in, 12 Eylül döneminde idam edilen Mustafa Özenç, İlyas Has ile Türkiye'de idam edilen son kişi Hıdır Aslan'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştığı için "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Duruşmada, savcılığın; esas hakkındaki mütalaası okundu. Mütalaada; yürütülen soruşturma, kovuşturma ve alınan savunmalar değerlendirildiğinde paylaşımların "terör örgütü propagandası" niteliği taşımadığına kanaat getirilerek, Güzel hakkında beraat kararı verilmesi talep edildi.

Güzel, esas hakkındaki mütalaa karşısındaki savunmasında; önceki savunmalarını tekrar etti. Hakkında beraat kararı verilmesini istedi. Avukat Gizem Özdem de müvekkilinin beraatini talep etti. Duruşmaya ara verildi. Mahkeme heyeti, aranın ardından; suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Güzel hakkında beraat kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade veren Güzel'e, 12 Eylül'de idam edilen Mustafa Özenç, İlyas Has ile Türkiye'de idam edilen son kişi olan Hıdır Aslan'ın fotoğraflarını, sosyal medya hesabında neden paylaştığı sorulmuş: "Terör örgütü propagandası, Devrimci Yol örgütü propagandası yaptığınız anlaşılmıştır" ifadeleriyle suçlanmıştı.

Güzel ise ifadesinde, paylaşımları suç işlemek amacıyla yapmadığını, söz konusu paylaşımların ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek, "Kaldı ki bu paylaşımlar kamuoyuna açık, binlerce insanın ulaşabileceği aynı zamanda beğenerek paylaşımda bulunulan fotoğraflardır" demişti.