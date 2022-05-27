12 Eylül'de İdam Edilenlerin Fotoğrafını Paylaştığı İçin Terör Örgütü Propagandası Yapmakla Suçlanan Sol Partili Güzel, Beraat Etti - Son Dakika
Üye Girişi

12 Eylül'de İdam Edilenlerin Fotoğrafını Paylaştığı İçin Terör Örgütü Propagandası Yapmakla Suçlanan Sol Partili Güzel, Beraat Etti

27.05.2022 10:44
12 Eylül'de İdam Edilenlerin Fotoğrafını Paylaştığı İçin Terör Örgütü Propagandası Yapmakla Suçlanan Sol Partili Güzel, Beraat Etti

SOL Parti Keçiören İlçe Başkanı Murat Güzel’in Türkiye’de idam edilen son kişi olan Hıdır Aslan’ın fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştığı gerekçesi ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme, Güzel’in beraatine karar verdi.

SOL Parti Keçiören İlçe Başkanı Murat Güzel'in Türkiye'de idam edilen son kişi olan Hıdır Aslan'ın fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştığı gerekçesi ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme, Güzel'in beraatine karar verdi.

SOL Parti Keçiören İlçe Başkanı Murat Güzel'in, 12 Eylül döneminde idam edilen Mustafa Özenç, İlyas Has ile Türkiye'de idam edilen son kişi Hıdır Aslan'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştığı için "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Duruşmada, savcılığın; esas hakkındaki mütalaası okundu. Mütalaada; yürütülen soruşturma, kovuşturma ve alınan savunmalar değerlendirildiğinde paylaşımların "terör örgütü propagandası" niteliği taşımadığına kanaat getirilerek, Güzel hakkında beraat kararı verilmesi talep edildi.

Güzel, esas hakkındaki mütalaa karşısındaki savunmasında; önceki savunmalarını tekrar etti. Hakkında beraat kararı verilmesini istedi. Avukat Gizem Özdem de müvekkilinin beraatini talep etti. Duruşmaya ara verildi. Mahkeme heyeti, aranın ardından; suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Güzel hakkında beraat kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade veren Güzel'e, 12 Eylül'de idam edilen Mustafa Özenç, İlyas Has ile Türkiye'de idam edilen son kişi olan Hıdır Aslan'ın fotoğraflarını, sosyal medya hesabında neden paylaştığı sorulmuş: "Terör örgütü propagandası, Devrimci Yol örgütü propagandası yaptığınız anlaşılmıştır" ifadeleriyle suçlanmıştı.

Güzel ise ifadesinde, paylaşımları suç işlemek amacıyla yapmadığını, söz konusu paylaşımların ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek, "Kaldı ki bu paylaşımlar kamuoyuna açık, binlerce insanın ulaşabileceği aynı zamanda beğenerek paylaşımda bulunulan fotoğraflardır" demişti.

YORUMLAR
500
MERSİN'DE SOSYAL MEDYADAN TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA 2 GÖZALTI MERSİN'DE SOSYAL MEDYADAN TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA 2 GÖZALTI Lise öğrencileri en güzel İzmir fotoğrafını çekebilmek için yarıştı Lise öğrencileri en güzel İzmir fotoğrafını çekebilmek için yarıştı
Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 12 Eylül'de İdam Edilenlerin Fotoğrafını Paylaştığı İçin Terör Örgütü Propagandası Yapmakla Suçlanan Sol Partili Güzel, Beraat Etti - Son Dakika


Son Dakika
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
16:08 Öğrencisini defalarca tokatlayıp boğazını sıkmıştı! Mesleğinden men edilen öğretmen bu sefer de babaya saldırdı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
14:42 Ali Öztunç'tan iktidara 'Erken Seçim' Çağrısı: Buyurun gelin, 6 Kasım'da seçim yapalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 16:48:20. #1.12#
SON DAKİKA: 12 Eylül'de İdam Edilenlerin Fotoğrafını Paylaştığı İçin Terör Örgütü Propagandası Yapmakla Suçlanan Sol Partili Güzel, Beraat Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement