12 ilde FETÖ operasyonu: 15 asker gözaltında - Son Dakika

12 ilde FETÖ operasyonu: 15 asker gözaltında

KONYA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 23'ü muvazzaf, 2'si meslekten ihraç toplam 25 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

KONYA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 23'ü muvazzaf, 2'si meslekten ihraç toplam 25 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Karar üzerine Konya merkezli 12 ilde başlatılan operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sürüyor. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonla aranan TSK mensupları tespit edildi. Savcılık 23'ü muvazzaf, 2'si ihraç toplam 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı. Yakalama kararları doğrultusunda harekete geçen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde Konya merkezli 12 ilde operasyon başlattı. Şüphelilerin daha önce belirlenen adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. 15 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, 10 şüphelinin yakalanması için operasyonu sürdürüyor.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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