Zeytinburnu Belediyesinin düzenlediği fotoğraf yarışmasına başvurular başladı - Son Dakika

Zeytinburnu Belediyesince bu yıl 12'ncisi düzenlenen fotoğraf yarışmasına başvurular başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, serbest ve foto öykü olmak üzere iki kategoriden oluşan Zeytinburnu temalı yarışmada, serbest kategoride birinci olan eser sahibine 12 bin 500 lira, ikinciye 7 bin 500 lira, üçüncüye 5 bin lira verilecek.

Fotoğraf sahiplerinden biri 4 bin lira tutarında Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü, 5 eser sahibi 2 biner lira mansiyon ödülü ve 30 eser sahibi de biner lira sergilenmeye değer eser ödülü alacak.

Foto öykü kategorisinde ise birinci 15 bin lira, ikinci 10 bin lira, üçüncü 7 bin 500 lira para ödülünün sahibi olacak. Bir esere 6 bin lira tutarında Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü, 5 esere 4 biner lira mansiyon ödülü ve 20 esere de bin 500'er lira sergilenmeye değer eser ödülü verilecek.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu desteğiyle gerçekleştirilen yarışmanın seçici kurulunda; foto muhabiri ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, İsmail Küçük, Leyla Emektar ve Süleyman Gündüz yer alıyor.

Katılıma 19 Kasım'a kadar açık olacak yarışma hakkında detaylı bilgilere www.tfsfonayliyarisma.org adresinden ulaşılabilecek.