12 Punto 2026 Başvuruları Açıldı

13.01.2026 12:17
TRT, 12 Punto 2026 için senaryo geliştirme ve kısa film yarışması başvurularını başlattı.

Sinema sektörüne yeni bir soluk kazandırmak amacıyla TRT tarafından düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "12 Punto 2026" için başvurular başladı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl sekizincisi gerçekleştirilecek etkinlik, Türk ve dünya sinemasından önde gelen isimleri bir araya getirecek.

Ana yapımcısı Türk bir yapımcı olan uzun metrajlı film projeleri, Türk bir yapımcının düşük paylı ortak olduğu uluslararası uzun metrajlı film projeleri ve kısa film projeleri ile 12 Şubat'a kadar "www.trt12punto.com" adresinden başvuru yapılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "12 Punto 2026 için başvurular başladı. Bu yıl 12 Punto kapsamında 15 Temmuz destanının 10. yılına özel Kısa Film Proje Yarışması düzenleyerek, Türkiye'nin toplumsal hafızasına sinemanın evrensel diliyle güçlü bir katkı sunuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

15 Temmuz'a özel kısa film proje yarışması

Bu yıl 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılına özel, 12 Punto 15 Temmuz Kısa Film Proje Yarışması da düzenlenecek.

Başvuru süreci sonrası seçilecek kısa film projeleri, 12 Nisan'da açıklanacak. Seçilen projeler prodüksiyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından 12 Punto 2026 kapsamında 15 Temmuz'da izleyiciyle buluşacak.

Darbe girişimini sinemanın evrensel anlatım diliyle yeniden düşünmeyi, Türkiye'nin yakın tarihindeki karanlık gecenin kolektif hafızadaki yerini ve özgün insan hikayelerini kısa filmlerle aktarmayı amaçlayan 12 Punto 15 Temmuz Kısa Film Proje Yarışması'nın başvuru koşullarına "www.trt12punto.com" adresinde yer alan Kısa Film Başvuru Koşulları'ndan ulaşılabilecek.

Uzun ve kısa metrajlı film projeleri kabul edilecek

Türk sinemasının usta yönetmen, yapımcı ve senaristlerinden oluşan ön jürinin uzun metraj projeleri değerlendirmesinin ardından 12 finalist proje, 12 Nisan'da açıklanacak.

Dünya sinemasının önde gelen isimlerinin yer aldığı uluslararası jüri, 12 finalist proje arasından 3 projeye TRT Ortak Yapım Ödülü, 3 projeye TRT Ön Alım Ödülü ve 6 projeye TRT Proje Geliştirme Ödülü verecek.

Kısa metrajlı proje başvuruları arasından seçilecek 6 projeye ise TRT Kısa Film Yapım Ödülü verilecek. Ödül kazanan projeler, 12 Nisan'da açıklanacak.

TRT Kısa Film Yapım Ödülü kazanan projenin sahipleri, 12-19 Temmuz'da düzenlenecek 12 Punto 2026 haftasında dünya sinemasının önemli danışmanlarının vereceği senaryo geliştirme atölyelerine katılarak filmlerini geliştirecek.

Türk yapımcıların ortak olduğu uluslararası projelere ödül verilecek

Türk yapımcıların düşük paylı ortak olduğu uluslararası ortak yapımlar da 12 Punto'ya başvurabilecek.

Dünyanın her yerinden uzun metrajlı film projelerine açık olan "TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü" başvuruları, projenin Türk ortak yapımcısı tarafından yapılabilecek.

Geçen sene 12 Punto'nun uluslararası jürisi, usta yönetmen Andrey Zvyagintsev, ödüllü yönetmen Jessica Hausner, Altın Küre'nin Başkanı Helen Hoehne, ARTE France Cinema'nın Genel Müdürü Olivier Pere ve Filistinli-Mısırlı oyuncu Yasmine Al Massri'den oluşuyordu.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Kültür, Sinema, Güncel, Medya, Trt

13:37
Duruşmada kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
13:27
Kan donduran iddia: İran’daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
13:24
Türkiye’de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi
13:17
Galatasaray’ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
Galatasaray'ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
12:57
Selen Görgüzel’in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
12:30
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat’ın batısında kalan YPG’nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat'ın batısında kalan YPG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
