12 suçtan aranan şüpheli polisleri tehdit edip taksi kaçırmaya kalkıştı, bacağından vurularak yakalandı

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Osmaniye'de çeşitli suçlardan aranan şüpheli, polis ekiplerini harekete geçirdi. 8 Haziran günü Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri, uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri taksiyi durdurmak istedi. Bu sırada takside müşteri olarak bulunan 2 kişiden M.E. kaçtı. 12 ayrı suçtan aranan İ.E. ise silahını çekip, taksi şoförüne gaza basmasını söyledi.

BACAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI

Polis, peşine düştüğü taksiyi bir süre sonra durdurdu. İ.E. aracı kaçırmaya çalışınca polis lastiklere ateş ederek patlattı. Bu kez araçtan inen İ.E. silahını polise doğrultunca bacağından vurularak yakalandı. Yaralı şüpheliye ilk müdahaleyi görevli polis memurları bacağına tampon uygulayarak yaptı.

ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Silaha el koyun polis, şüphelinin üzerinde yaptığı aramada bir miktar eroin ele geçirdi. İ.E.?nin ikametinde yapılan aramalarda ise 17 uyuşturucu hap, 6 gram eroin ve 1 mermi bulundu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli İ.E hastaneye kaldırılırken, M.E. de yapılan kapsamlı çalışmayla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tehdit altında durmasına engel olunan taksi sürücüsü hakkında ise herhangi bir işlem yapılmadı.