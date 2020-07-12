12 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

12 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı

12 Temmuz 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

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TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Filinta

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Filinta

03:30 Şampiyon

03:35 Elimi Bırakma

04:00 Yeditepe İstanbul

05:10 Uğurlugiller

05:30 Bir Yusuf Masalı

06:10 Bir Yusuf Masalı

07:30 Böyle Bitmesin

08:20 Uğurlugiller

09:05 Diriliş Ertuğrul

09:35 Parmak Damgası

10:45 Perihan Abla

11:50 Enine Boyuna

12:25 Gülşen Abi

13:00 Ailenin Yeni Üyesi

13:10 En Son Babalar Duyar

14:10 Kalk Gidelim

14:30 Yeditepe İstanbul

16:45 Şampiyon

17:15 Soru Küpü

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim

20:00 Seksenler

23:30 Zaman Matinesi

Yeditepe, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 12 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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Son Dakika

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Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek?
07:30
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi?
23:53
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
22:56
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
22:56
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
21:48
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
21:08
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
20:32
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
19:30
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
19:18
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18:45
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