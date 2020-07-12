12 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Filinta

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Filinta

03:30 Şampiyon

03:35 Elimi Bırakma

04:00 Yeditepe İstanbul

05:10 Uğurlugiller

05:30 Bir Yusuf Masalı

06:10 Bir Yusuf Masalı

07:30 Böyle Bitmesin

08:20 Uğurlugiller

09:05 Diriliş Ertuğrul

09:35 Parmak Damgası

10:45 Perihan Abla

11:50 Enine Boyuna

12:25 Gülşen Abi

13:00 Ailenin Yeni Üyesi

13:10 En Son Babalar Duyar

14:10 Kalk Gidelim

14:30 Yeditepe İstanbul

16:45 Şampiyon

17:15 Soru Küpü

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim

20:00 Seksenler

23:30 Zaman Matinesi