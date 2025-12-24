12 Ülke'den İsrail'e Batı Şeria Tepkisi

İngiltere, Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 12 Avrupa ülkesi, Japonya ve Kanada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 19 yeni yerleşim yerine onay vermesini kınadı.

Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, İzlanda, İrlanda, Japonya, Malta, Hollanda, Norveç, İspanya ve İngiltere, yaptıkları ortak açıklamayla İsrail'in işgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'da 19 yeni yerleşim yeri kurma kararına tepki gösterdi.

Ortak açıklamada, "Batı Şeria'daki yerleşim politikasını yoğunlaştırma adımı gibi tek taraflı adımlar sadece uluslararası hukuku ihlal etmiyor aynı zamanda istikrarsızlığı daha da körüklüyor." ifadesi yer aldı.

İsrail'in attığı adımın, Gazze'de yürütülen ateşkes sürecinin ikinci aşamaya geçiş çabaları sırasında bu süreci baltalama riski taşıdığı da vurgulandı.

Aynı zamanda bu girişimin bölge genelinde uzun vadeli barış ve güvenlik beklentilerine zarar verme riski taşıdığına işaret edilen açıklamada, "İlhakın her türlüsüne, E1 yerleşimi ve binlerce yeni konut gibi genişleme politikalarına açıkça karşı olduğumuzu hatırlatıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada İsrail'e yerleşimleri genişletme kararından dönme çağrısı yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkına olan desteğimizde kararlıyız. İki demokratik devletin, İsrail ve Filistin'in, güvenli ve tanınmış sınırlar içinde barış ve güvenlik içinde yan yana yaşadığı, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak iki devletli çözüme dayalı kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışa olan sarsılmaz bağlılığımızı yeniden teyit ediyoruz. Müzakere yoluyla varılacak iki devletli çözüme alternatif olmadığını yineliyoruz."

Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan 365 yasa dışı yerleşim bulunuyor

Batı Şeria'nın güneyindeki "Kefar Etzion" Yahudi yerleşim birimi, İsrail'in 1967'de Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal etmesinin hemen ardından kurulduğu için ilk Yahudi yerleşim birimi olarak kabul ediliyor. Sonrasında Batı Şeria'da yüzlerce yasa dışı yerleşim yeri inşa edildi.

Yahudi yerleşim birimlerini takip eden İsrailli sivil toplum kuruluşu "Peace Now" (Barış Şimdi) hareketinin 2024 yılı verilerine göre, Doğu Kudüs hariç, işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşarken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli nüfusu ise 500 bini aşmış durumda.

İsrail hükümetinin 11 Aralık'ta onay verdiği 19 yerleşim haricinde, gasbedilen Filistin topraklarında 141 yasa dışı yerleşim mevcutken aşırı sağcı Yahudi grupların kurduğu ve İsrail yasalarına göre de kaçak sayılan 224 kaçak yerleşim yeri de bulunuyor.

Buna göre, Batı Şeria'da toplam 365 yasa dışı Yahudi yerleşimi bulunmakta. İsrail hükümetinin söz konusu "kaçak yerleşim" yerlerine sık sık aldığı kararlarla tek taraflı onay verdiği biliniyor.

İsrail'in işgal ettiği topraklarda kurduğu Yahudi yerleşim birimleri ve buraya nüfusunu nakletmesi uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.