Son Dakika Haberleri: 12. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı
Son Dakika Ekonomi 12. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı

12. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı

1 saat önce

NATO Siber Güvenlik Mükemmeliyet Merkezi Direktörü Jaak Tarien, siber güvenliğin özellikle ordu, akademi ve özel sektör uzmanlarının birlikte çalışmalarını gerektiren bir alan olduğunu söyledi.

12. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, System.String[]

NATO Siber Güvenlik Mükemmeliyet Merkezi Direktörü Jaak Tarien, siber güvenliğin özellikle ordu, akademi ve özel sektör uzmanlarının birlikte çalışmalarını gerektiren bir alan olduğunu söyledi.

Tarien, Bilgi Güvenliği Derneğince Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlenen 12. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'nda yaptığı konuşmada, siber güvenliğin önemine işaret etti.

"Siber güvenlik, özellikle ordu, akademi ve özel sektör uzmanlarının birlikte çalışmasını gerektiren bir alan." ifadesini kullanan Tarien, bu nedenle konunun paydaşlarını bir arada görmekten memnun olduğunu belirtti.

" Estonya'nın uğradığı siber saldırı, siber farkındalığa dönüştü"

Siber güvenliğin özellikle 2007 yılında Estonya'nın uğradığı siber saldırıdan sonra uluslararası alanda daha fazla önemsenmeye başlandığını dile getiren Tarien, NATO üyeleri için bunun bir siber farkındalığa dönüştüğünü söyledi.

NATO partnerlerinin 12 yıl önceki siber saldırıdan sonra siber güvenliğe üst düzeyde dikkat ettiğini belirten Tarien, "2007'de Estonya siber güvenlik alanında büyük bir saldırıya uğradı ve NATO'ya 'saldırıya uğradık.' diye ilettik fakat ortada ne tanklar ne de uçaklar vardı, görünen bir saldırı yok gibiydi. Bu tecrübeden sonra 2010 yılında siber güvenlik bir ulusal güvenlik tehdidi olarak NATO tarafından tanındı." diye konuştu.

Tarien, diğer ülkelerin de finans ve enerji gibi alanlarda edindiği siber saldırı tecrübelerinin, siber güvenlik alanındaki mukavemeti artırmaya yönelik yatırımları teşvik ettiğini bildirdi.

Kriptoloji, Estonya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:16 Kaynak: AA
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