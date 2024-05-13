Otoyol inşaatında vinç devrildi! 1 can verdi

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yapımı devam eden otoyol inşaatında vinç bomu koptu. Kaza sonucunda 1 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın - Denizli Otoyolu Yenipazar Hamzabali Şantiyesi'nde saat 15.30 sıralarında yaşanan olayda viyadükte bulunan köprü üzerine hazır kolon taşıyan vincin kopan bomu kolona çarptı.
Olay sonrası Hüseyin Çakar (39) isimli işçi, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
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