Otoyol inşaatında vinç devrildi! 1 can verdi - Son Dakika
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Otoyol inşaatında vinç devrildi! 1 can verdi

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Aydın Yenipazar'da devam eden otoyol inşaatında bir vinç devrildi. Feci kaza sırasında 39 yaşındaki Hüseyin Çakar düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13.05.2024 18:59  Güncelleme: 20:59
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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yapımı devam eden otoyol inşaatında vinç bomu koptu. Kaza sonucunda 1 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DENGESİNİ KAYBEDEREK BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Aydın - Denizli Otoyolu Yenipazar Hamzabali Şantiyesi'nde saat 15.30 sıralarında yaşanan olayda viyadükte bulunan köprü üzerine hazır kolon taşıyan vincin kopan bomu kolona çarptı.

Otoyol inşaatında vinç devrildi! 1 işçi can verdi

Olay sonrası Hüseyin Çakar (39) isimli işçi, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Otoyol inşaatında vinç devrildi! 1 işçi can verdi
Otoyol inşaatında vinç devrildi! 1 can verdi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Otoyol inşaatında vinç devrildi! 1 can verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Sabri İnce: Periyotik bakımı yapılmamış iş makinası bir can daha aldı . Herkes iş güvenliğine uysa bu tür kazalar en az seviyeye düşer .. .. Allah rahmet eylesin . 6 0 Yanıtla
  • Faruk Aydoğan: Haber başlıklarını yazan arkadaş biraz TDK’dan destek alsın artık. Devrik cümle , yazım hataları, imla hataları vs. 1 2 Yanıtla

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