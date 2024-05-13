Japon deprem uzmanından Bursa ve Balıkesir için kritik uyarı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir - Son Dakika
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Yaşam

Japon deprem uzmanından Bursa ve Balıkesir için kritik uyarı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir

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Uzmanlar Marmara'da olması beklenen ve özellikle İstanbul'u etkileyeceği belirtilen büyük depremle ilgili uyarıda bulunurken Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'dan yeni açıklama geldi. Moriwaki, Bursa'nın İnegöl ve Balıkesir'in Bandırma ilçelerini işaret ederek büyüklüğü 6.5 ile 7 arasında olabilecek bir deprem beklediğini söyledi.

13.05.2024 19:17  Güncelleme: 09:23
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6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler sonrasında benzer felaketlerin yaşanması korkusunda olan vatandaşlara yeni bir uyarı daha geldi. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Bursa ve Balıkesir'e dikkat çekerek 2 il için kritik bir uyarıda bulundu.

Bursa Teknik Üniversitesinde düzenlenen Yenilikçi Yapı Zirvesi'nde konuşan Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki Bursa'nın İnegöl ilçesinde ve Balıkesir'in Bandırma ilçesinde deprem beklediğini belirterek deprem büyüklüğünün ise 6.5 ila 7 arasında olacağını tahmin ettiğini söyledi.

"TÜRKİYE'DE MİMARİYİ VE MÜHENDİSLİĞİ ZAYIF GÖRÜYORUM"

"Deprem, Türkiye'de var ama çok değil." diyen Moriwaki "Türkiye'de en büyük deprem 7,9 büyüklüğünde meydana gelmiş ama o fay hattı Endonezya'dan başlayıp İspanya'ya kadar uzanıyor. Ancak yine de büyük depreme hazır olmamız gerekiyor. Türkiye'de mimarı ve mühendisi statik hesabı bilmiyor veya zayıf olarak görüyorum. Depreme can kaybından bakınca, Türkiye 3'üncü sırada yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Japon deprem uzmanından Bursa ve Balıkesir için kritik uyarı: 7 büyüklüğüne olabilir

ÇANAKKALE'YE DE DİKKAT ÇEKTİ

Çanakkale'deki son depremleri hatırlatan Moriwaki, "2024 yılında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu bölgede günde 20-30 kere küçük depremler oluyor ama ileride büyük bir deprem olabilir. Çanakkale tarafının da tehlikeli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yaşanan küçük depremler, olabilecek büyük depremlerin önüne geçmiyor" şeklinde konuştu.

Japon deprem uzmanından Bursa ve Balıkesir için kritik uyarı: 7 büyüklüğüne olabilir

"İMAR AFLARI BİR DAHA OLMAMALI"

Türkiye'deki 21 milyon yapı stokunun yüzde 50'sinin izinsiz olarak kaçak yapıdan oluştuğunu belirten Moriwaki, "İzinsiz ve kaçak yapının oluşmaması için bizim çalışmamız gerekiyor. İmar barışı aflarının bir daha olmaması gerekiyor. Senede 1 kere yapılan tatbikatlar yetersiz. Sadece belli gruplara bunların yapılmamışı gerekiyor. Bunu anaokulundan itibaren insanlara anlatılması ve uygulamasının yapılması gerekiyor. Çocuklar duymasın veya görmesin gibi onlardan saklamamak gerekiyor. Bilmediği için panik oluyorlar." dedi.

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Son Dakika Yaşam Japon deprem uzmanından Bursa ve Balıkesir için kritik uyarı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir - Son Dakika

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