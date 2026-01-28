13 Aranan Zanlı Türkiye'ye İade Edildi - Son Dakika
13 Aranan Zanlı Türkiye'ye İade Edildi

28.01.2026 11:59
İçişleri Bakanı Yerlikaya, uluslararası ve ulusal seviyede aranan 14 kişinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 13 kişi ve ulusal seviyede aranan yurt dışındaki 1 kişinin yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gürcistan (9), Almanya (2), Ermenistan, Hırvatistan, Karadağ'dan ülkemize getirdik. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan C.A., S.A., O.R.Y., K.İ., A.A., K.K., M.A., E.K., S.Y., M.A.Y., A.M., D.G., H.S.Ç. ile ulusal seviyede aranan C.B. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" açıklamasında bulundu.

Yerlikaya, operasyonun Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber ve Asayiş Daire Başkanlıkları, İstanbul, Ardahan ve Artvin İl Emniyet Müdürlükleri'nin koordinesinde gerçekleştirildiğini belirterek, yakalanan zanlılara ilişkin şu bilgileri verdi:

"'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, hırsızlık, mala zarar verme, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme, basit yaralama, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, yağma, hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'Çirkinler Organize Suç Örgütü' yöneticisi' C.A. isimli şahıs Hırvatistan'da, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.A. isimli şahıs Gürcistan'da, 'yağma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.R.Y. isimli şahıs Gürcistan'da, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.İ. isimli şahıs Gürcistan'da, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. isimli şahıs Gürcistan'da, 'kasten öldürme, yağma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.K. isimli şahıs Gürcistan'da, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, yağma (6 kez), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.A. isimli şahıs Gürcistan'da, 'hırsızlık, resmi belgede sahtecilik' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.K. isimli şahıs Gürcistan'da, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, silahla tehdit (2 kez), mala zarar verme' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.Y. isimli şahıs Gürcistan'da, 'hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve muhtelif suçlardan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.A.Y. isimli şahıs Almanya'da, 'kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.M. isimli şahıs Almanya'da, 'nitelikli kasten öldürme, nitelikli yağma, resmi belgede sahtecilik' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan D.G. isimli şahıs Ermenistan'da, 'dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.S.Ç. isimli şahıs Karadağ'da, 'hükümlü veya tutuklunun kaçması, yağma' suçlarından ulusal seviyede aranan C.B. isimli şahıs Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Hangi bültenle aranırsa aransın organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini bir bir yakalayıp ülkemize geri getireceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

