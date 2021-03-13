13 Mart 2021 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

01:30 Kırmızı Oda

02:30 Doya Doya Moda

03:15 Doya Doya Moda

04:30 Survivor Panorama

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:15 Çook Yaşa

08:30 Sinema

09:45 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panorama

12:30 Doğduğun Ev Kaderindir

12:45 Süper 1 Takım

13:00 Survivor Panorama

13:00 Doya Doya Moda

15:00 Süper 1 Takım

15:15 Kırmızı Oda

17:15 Kırmızı Oda

18:30 Süper 1 Takım

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

20:00 Kırmızı Oda