13'ncü Beyoğlu Sahaf Festivali başladı

Beyoğlu Belediyesince düzenlenen 13'ncü Beyoğlu Sahaf Festivali Taksim Meydanı'nda düzenlenen açılış töreni ile başladı.



'Beyoğlu'nda Hayat Sanat ve Zanaat' temasıyla bu yıl 14'üncü kez düzenlenen Uluslararası Beyoğlu Festivalleri kapsamında Beyoğlu Belediyesince bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Sahaf Festivali Taksim Meydanı'nda başladı. Renkli görüntülere sahne olan açılışa Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve eşi Seyhan Yıldız'ın yanı sıra Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, yazarlar ve öğrenciler katıldı.



Açılış öncesinde Başkan Yıldız öğrencilerle ve vatandaşlarla birlikte Taksim Meydanı'nda halka oluşturarak kitap okudu. Daha sonra açılış kurdelesini kesen Başkan Yıldız sahafları tek tek gezerek kitapları inceledi. Ayrıca Yıldız, sahafları gezerken eşi Seyhan Yıldız'a Müzeyyen Senar'ın plağını hediye etti.



Öte yandan mehter takımı ve halk oyunları renkli görüntüler oluşturdu. Yıldız açılış sonrasında yazar Yavuz Bülent Bakiler'e ilk şiirinin basıldığı Hisar dergisini hediye etti.



"Medeniyetimiz bir kitap ve kalem medeniyetidir"



Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız açılışta yaptığı konuşmasında, kitabın önemine dikkat çekerek "Hep birlikte bu toprakların önemini kuşandığımız milletin değerleri ile düşündüğümüzde bizi biz yapan değerler üzerinde muhakeme yaptığımızda kaleme döktüğümüzde inanıyorum ki kendi gönlümüzce düşünecek hissedecek ve bizden beklenenleri yerine getirmiş olacağız. Bizim medeniyetimiz bir kitap ve kalem medeniyetidir. Böylesine kitapla ilgilenen bir medeniyetin ve inancın kalem ve kitap ile olan irtibatımızı her daim sürdürmeliyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın Türkiye'nin en büyük sayılı kütüphaneleri arasında yer alacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kütüphanenin hazırlıkları da büyük oranda tamamlanmak üzere olduğunu biliyoruz. Böylece bir kitap medeniyeti Türkiye'nin en büyük kütüphanesi yer almış olacak" dedi.



"Bilgi sahibi olmak istiyorlarsa bol bol kitap okusunlar"



20 yıldır sahafçı olduğunu belirten Musa Doğan, "Her sene yapıldığını biliyorum çok güzel bir etkinlik bu sene burada yapılması ayrı bir güzel olmuş. Dün çocuklarımla dolaşmıştım bugün tekrar geldim. Memnun kaldım. 20 yıldan beri kitapçılık işi yapıyorum dükkanım da var, hala devam ediyorum. Bilgi sahibi olmak istiyorlarsa bol bol kitap okusunlar" diye konuştu.



Türkiye'nin dört bir yanından 50'ye yakın sahafın katıldığı 13'ncü Beyoğlu Sahaf Festivali'nde yazma eserler, tarihe tanıklık etmiş kitaplar, orijinal nüshalar, plaklar ve afişler meraklılarıyla buluştu. Söyleşi ve konserlere de ev sahipliği yapacak olan festival 13 Ekim' kadar devam edecek. - İSTANBUL