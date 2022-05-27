130 bin TL değerindeki kabloları çaldılar, kaçamadılar - Son Dakika
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130 bin TL değerindeki kabloları çaldılar, kaçamadılar

27.05.2022 12:38
130 bin TL değerindeki kabloları çaldılar, kaçamadılar

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, bir depodan piyasa değeri yaklaşık 130 bin TL olan kabloları çalan şahıslar yakalandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, bir depodan piyasa değeri yaklaşık 130 bin TL olan kabloları çalan şahıslar yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı Bozova Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İ.K. isimli kişiye ait depodan, yaklaşık değeri 130 bin TL olan 150 kilogram alüminyum malzeme ve 100 metre uzunluğunda 200 kilogram ağırlığında bakır kabloların çalınmasıyla ilgili harekete geçti. Araştırma neticesinde olayı gerçekleştiren şahısların M.A. ve Y.K. olduğunu tespit eden ekipler, şüphelileri Antalya'da yakaladı. İki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Türk Lirası, Korkuteli, Hisarcık, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 130 bin TL değerindeki kabloları çaldılar, kaçamadılar - Son Dakika


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