Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:15 Payitaht Abdülhamid
01:30 Gönül Dağı
02:50 Diriliş Ertuğrul
04:25 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
05:05 Yok Olmadan Keşfet
05:20 Nirvana Alevler İçinde
05:40 Seksenler
06:35 Acemi Anneler
07:00 Böyle Bitmesin
08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
09:00 Seksenler
10:10 Diriliş Ertuğrul
11:00 Gönül Dağı
13:00 Yok Olmadan Keşfet
13:30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
13:50 Benim Adım Melek
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
17:15 Shrek: Sonsuza Dek Mutlu
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
20:00 Tövbeler Olsun
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 14 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika