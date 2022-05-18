14 bıçak darbesiyle öldürüldü, 1800 lirası alındı - Son Dakika
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14 bıçak darbesiyle öldürüldü, 1800 lirası alındı

18.05.2022 15:39
14 bıçak darbesiyle öldürüldü, 1800 lirası alındı

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, yazlık evinden çöp dökmek için dışarı çıkan Necdet Sorguç, 14 bıçak darbesiyle öldürüldü.

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, yazlık evinden çöp dökmek için dışarı çıkan Necdet Sorguç, 14 bıçak darbesiyle öldürüldü. Sorguç'un üzerinde bulunan 1800 liranın da alındığı belirlenirken, jandarma soruşturma başlattı.

Olay, dün sabah Marmaraereğlisi'nin Yeniçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşadığı Almanya'dan eşi Binnaz Sorguç ile yazlığına gelen Necdet Sorguç, çöp dökmek için dışarı çıktı. Evine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki konteynere çöpü atan Sorguç, dönüşte bahçe kapısının önünde bıçaklı saldırıya uğradı. Sorguç'un aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yerde yattığını gören eşi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Sorguç'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne götürülen Necdet Sorguç'un, yapılan otopside, 14 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi. Cinayetin ardından kapsamlı çalışma başlatan jandarma ekipleri, Sorguç'un üzerinde bulunan 1800 liranın da alındığını belirledi. Olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen jandarma, şüpheli ya da şüphelileri belirleyip, yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


14 bıçak darbesiyle öldürüldü, 1800 lirası alındı
14 bıçak darbesiyle öldürüldü, 1800 lirası alındı
14 bıçak darbesiyle öldürüldü, 1800 lirası alındı
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Kaynak: DHA

Jandarma, Almanya, Güncel, Son Dakika

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