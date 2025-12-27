Bakan Yerlikaya duyurdu! 156 göçmen kaçaklığı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 2 haftadır düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

156 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 156 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, bunlardan 112'sinin tutuklandığını ve 44'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını bildirdi.

"120 ARAÇ İLE 13 BOT ELE GEÇİRİLDİ"

Operasyonun detaylarını aktaran Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: "Yürütülen koordineli çalışmalar sonucu, büyük şehirlerimizden sahil şeridinde bulunan illerimize uzanan göçmen kaçakçılığı ağı deşifre edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; Edirne, Muğla, Aydın, Balıkesir, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Antalya, Mersin, Van, Şanlıurfa, Erzurum, Hatay ve Gaziantep'te İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıklarımızca karadan yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarımızda; 120 adet araç ile 13 adet bot ele geçirildi.

"HEM SAHADA HEM HUKUKİ ZEMİNDE CAYDIRICI MEKANİZMALAR İŞLETİLMEKTEDİR"

Göç yönetiminin güvenlik boyutunu; insan ticareti, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele alanlarında hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına riayet temelinde yürütülen etkin çalışmalar oluşturmaktadır.

Bu kapsamda sınır güvenliği, üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme–denetim sistemlerinden yararlanılarak güçlendirilmekte; yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde güçlü ve caydırıcı mekanizmalar işletilmektedir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."