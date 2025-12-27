Bakan Yerlikaya duyurdu! 156 göçmen kaçaklığı organizatörü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bakan Yerlikaya duyurdu! 156 göçmen kaçaklığı organizatörü yakalandı

Haberin Videosunu İzleyin
27.12.2025 08:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Yerlikaya duyurdu! 156 göçmen kaçaklığı organizatörü yakalandı
Haber Videosu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 14 ilde son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda 156 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu. Şüphelilerden 112'si tutuklandı, 44'ü hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 2 haftadır düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

156 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 156 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, bunlardan 112'sinin tutuklandığını ve 44'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını bildirdi.

"120 ARAÇ İLE 13 BOT ELE GEÇİRİLDİ"

Operasyonun detaylarını aktaran Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: "Yürütülen koordineli çalışmalar sonucu, büyük şehirlerimizden sahil şeridinde bulunan illerimize uzanan göçmen kaçakçılığı ağı deşifre edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; Edirne, Muğla, Aydın, Balıkesir, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Antalya, Mersin, Van, Şanlıurfa, Erzurum, Hatay ve Gaziantep'te İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıklarımızca karadan yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarımızda; 120 adet araç ile 13 adet bot ele geçirildi.

"HEM SAHADA HEM HUKUKİ ZEMİNDE CAYDIRICI MEKANİZMALAR İŞLETİLMEKTEDİR"

Göç yönetiminin güvenlik boyutunu; insan ticareti, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele alanlarında hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına riayet temelinde yürütülen etkin çalışmalar oluşturmaktadır.

Bu kapsamda sınır güvenliği, üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme–denetim sistemlerinden yararlanılarak güçlendirilmekte; yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde güçlü ve caydırıcı mekanizmalar işletilmektedir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak: DHA

Kaçakçılık, Güvenlik, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yerlikaya duyurdu! 156 göçmen kaçaklığı organizatörü yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya Döşemealtı Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu 10 kişi gözaltına alındı Antalya Döşemealtı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! 10 kişi gözaltına alındı
AİHM’den İmamoğlu kararı Avukatı “Nadir“ diyerek duyurdu AİHM'den İmamoğlu kararı! Avukatı "Nadir" diyerek duyurdu
RTÜK görmesin Kısmetse Olur’da yine kamera yokmuş gibi davrandılar RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ’lı teröristi yakaladı MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı
Efsane sunucu Esra Ceyhan’ın son halini gören tanıyamadı Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı
6 bin 235 lira seviyelerini gören gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı 6 bin 235 lira seviyelerini gören gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız da gözaltına alındı Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız da gözaltına alındı
Diyanet’ten yılbaşı hutbesi: Sokaklar süslenmesin, piyango oynanmasın Diyanet'ten yılbaşı hutbesi: Sokaklar süslenmesin, piyango oynanmasın
Bakanlık 100 iş müfettiş yardımcısı alacak Bakanlık 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

08:30
Bankada hesabı olan milyonları etkileyecek Para transferinde yeni dönem
Bankada hesabı olan milyonları etkileyecek! Para transferinde yeni dönem
08:18
İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor
İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor
07:22
38 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı İstanbul’un yanı başında kar başladı
38 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul'un yanı başında kar başladı
23:44
PFDK’ye sevk edilen Ali Palabıyık’tan açıklama: En kısa zamanda Türkiye’ye döneceğim
PFDK'ye sevk edilen Ali Palabıyık'tan açıklama: En kısa zamanda Türkiye'ye döneceğim
23:39
Sedat Peker’den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi
Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi
23:04
Ali Koç’tan Sadettin Saran’a: Olağanüstü kongre kararı al
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a: Olağanüstü kongre kararı al
21:33
Şehit babasının kahreden görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı
Şehit babasının kahreden görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı
21:18
“Ebru Gündeş’in eski eşi Murat Özdemir tutuklandı“ iddiası
"Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir tutuklandı" iddiası
21:11
Manisa’da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Manisa'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
21:02
Amedspor maçına davet edilen Leyla Zana, teklifi geri çevirdi
Amedspor maçına davet edilen Leyla Zana, teklifi geri çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2025 09:46:19. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya duyurdu! 156 göçmen kaçaklığı organizatörü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.